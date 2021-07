Özlem Cekic: Tæt på Melchior til det sidste

Özlem Cekic var tæt på Bent Melchior til det sidste. De har kendt hinanden i 12 år, og hun fortæller, hvordan han så positivt på livet til det sidste:

- Han fik en blodprop fredag. Og så blev han overflyttet til intensiv søndag, og så gik det nedad. Jeg var sammen med ham så sent som i går, hvor han var ved godt mod. Han var klar i hovedet, siger hun.

- Da jeg besøgte ham lørdag, var han mest optaget af, hvordan det var gået danske atleter i OL. Og så talte han om, at han måtte skrive en kronik om sygeplejerskernes forhold.

Hun fortæller, at det var hårdt at se ham ligge i sengen. At han godt vidste, hvor det bar hen, men at han ikke lod sig slå ud af realiteterne:

- Han var taknemmelig. Alle hans børn var der. Og hele hans familie havde rejst til Danmark fra hele verden for at være sammen med ham.

Bygger ikke fred med venner

Sammen med Bent Melchior har hun bygget Brobyggerne – Center for Dialogkaffe op. Og sidste år skrev de en bog sammen. Hun fortæller, hvordan han var et forbillede for hende:

- Han havde mod til at banke på døre, som ikke andre tør banke. Selv de største kritikere mødte han med respekt. Han blev en kæmpe inspiration for mig. Han talte ikke kun om respekt og ligeværdighed. Han viste det. Han insisterede på, at det er muligt at bygge bro mellem befolkningsgrupper

- Han lærte mig, at man ikke skaber fred med venner. Man må tale med sine fjender.

Hun fortæller, at han gerne bankede på hos moskeer.

- Han var modig. Han havde ikke noget i mod at banke på hos Grimhøjmoskeen. Eller stoppe op og tale med flygtninge på gaden.

Respekteret i muslimske kredse

- Han var højt respekteret i muslimske kredse. Men han var også den skikkelse, der byggede bro mellem muslimer og jøder, siger hun.

Hun fortæller, at til trods for sin visdom var han ikke nedladende:

- Han var ekstrem vidende, men han var ikke belærende. Han havde et stærkt moralsk kompas, men han løftede ikke pegefingeren.

- Han gik ikke på kompromis med sine egne værdier, det var han meget tydelig omkring. Man kunne regne med ham.