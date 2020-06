P-vagt parkerede i forbudt område

Et mindre parkeringsdrama har udspillet sig på havnen i Vedbæk, hvor en p-vagts bil var parkeret på et område med 'standsning forbudt' var til gene for bådejerne

Det i forvejen udskældte folkefærd - parkeringsvagter - gør det ikke nemmere for sig selv, når de for at håndhæve parkeringsregler selv parkerer ulovligt.

Sådan var oplevelsen på Vedbæk Havn lørdag eftermiddag, hvor en parkeringsvagt på grund af mange besøgende selv havde problemer med at finde en parkeringsplads.

Derfor valgte vagten at parkere bilen på et område med 'standsning forbudt' for at kunne udføre sin gerning.

- Nogle vil kalde det lidt hyklerisk, når de giver bøder, mens de selv parkerer ulovligt. Det kan forekomme lidt mærkværdigt, fortæller Anders Strange, der som bådejer ofte kommer på havnen og så den aparte parkering i weekenden.

Han forklarer, at der er en god grund til, at man ikke må parkere lige der.

- Lige det område, hvor de har parkeret, er et arbejdsområde med en mastekran, der på daglig basis bruges til at sætte både op og i. Det er ret uheldigt, at de vælger at parkere lige der, så folk ikke vil kunne bruge kranen.

Havnefoged: Til at trække på smilebåndet ad

Tom Olsen, der er havnefoged ved Vedbæk Havn, kan sagtens se det ironiske i, at en parkeringsvagt selv holder ulovligt.

- Det er til at trække på smilebåndet ad. Selvfølgelig skal han ikke holde på det gule kryds - enig. Vi indskærper bare til dem, at det skal de ikke gøre mere. Det var en dumhed, og så er den ude af verden, lyder det fra havnefogeden.

Helt samme opfattelse har man midlertidigt ikke hos City Parkeringsservice.

'Vores medarbejdere er på pladserne for at udføre et arbejde - i nogle tilfælde findes der ikke en ledig plads, og vores interne retningslinjer foreskriver, at vagterne parkerer, hvor de er mindst til gene på pladserne, lyder det fra Flemming Eriksen, der er personale- og driftsleder hos City Parkeringsservice, i et mailsvar til Ekstra Bladet.

Han afviser ikke, at parkeringsvagter også fremover kommer til at parkere i området med 'standsning forbudt'.