P-vanvid: Stikker af fra gigantisk bilka-bule

Kvinden brugte over syv minutter på at bakke ud fra en p-plads

En nylig rundspørge har vist, at danske bilister hellere vil stikke af fra en såkaldt bilka-bule end at tage ansvaret for den skade, de har udrettet.

Dermed er de helt på linje med den amerikanske kvinde, du kan se i videoen herover.

20. september var hun over syv minutter om at bakke ud fra en p-plads i New Jersey, og undervejs lykkedes det hende både at give en Toyota nogle alvorlige ridser i lakken, samt at flå bilens ene hjulkapsel af.

Kvinder bør få særlige p-pladser: - De kan ikke bære så meget

Forgæves prøvede kvinden flere gange at sætte den smadrede hjulkapsel på plads og glatte ridserne ud med en klud, men da det ikke kunne lade sig gøre, valgte hun at køre fra stedet uden at efterlade nogen form for besked til den forurettede bilejer.

Desværre for kvinden, og heldigvis for Toyotaens ejer, blev hele episoden filmet af en anden bilist, der ifølge The Sun har overdraget optagelsen til den forurettede bilejer.

Hvad regningen for skaderne løber op i vides ikke.

