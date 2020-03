På den anden side af broen: En anden verden

Bare en kort tur ovre på den anden side af Øresundsbroen venter en anden verden.

Allerede på vej over til vores svenske naboer mærker man, at livet omkring det lille stykke vand er blevet spejlvendt.

Det er altså os danskere - sådan lyder klichéen - som tager let på livet og altid er klar på en ekstra omgang i baren. Svenskerne derimod er den tilknappede og regelrette storebror, som altid går fornuftigt tidligt hjem.

Men den bil- og mennesketomme betonkonstruktion, som bogstaveligt bygger bro mellem hist og her, varsler, at intet er, som det plejer.

Her på den anden side er tilværelsen og de daglige gøremål lagt under vattæppe. Normalt er her mere liv og trafik på en almindelig mandag.

Åbent

En tur på de svenske nyhedssider viser da også, at Sverige også kun taler om corona,corona, corona. I gul, gul, gul.

Men som det efterhånden er alment kendt, så er det svenske samfund ikke lukket ned. Her i Skåne er kun gymnasier og universitet omfattet af midlertidig lukning.

Foreløbigt er svenskerne ikke blevet straffet for den anderledes strategi. I Sverige er 2016 personer smittet med coronavirus. 25 er døde.

I Danmark er 1460 personer smittet. 24 er døde. Det viser mandagens tal fra sundhedsmyndighederne i de to lande.

Vi går ind på hovedbiblioteket. Her er livet som vanligt. Lånerne bevæger sig rundt imellem faglitteratur, digte og adgang til internettet. Ekspedienten har godt nok handsker på og fortæller, at udlån nu kun sker med kontaktfrit kort.

Men så går den heller ikke længere.

Utrygheden lurer. Den unge kvinde bag skranken er beklemt. Ekstra Bladet spørger, om hun helst var fri for at arbejde i denne tid.

- Ja, det var jeg, siger hun. Øjnene skriger om en udvej. Munden henviser til bibliotekets ledelse.

Andre, vi møder, er også ængstelige. Hvordan kan alt bare rulle videre, når nu verden omkring de blå-gule er lukket i?

Ved svømmehallen møder vi en mor, som holder sine børn hjemme fra træning. Hun er bare nede for at hente glemte ting. Sverige burde gøre som Danmark, siger hun.

Men det er ikke de utrygge, dem med ondt i maven, som har lyst til at tale til kamera og mikrofon.

Hvad ved vi egentlig?

De Malmø-borgere, vi møder denne mandag, er alle i færd med livet. Livet som før. I svømmehal.

- Jeg skal jo passe min træning, siger en ung mand. På biblo. En bajer i solen på torvet.

De vælger at lytte til videnskaben og eksperterne. Dét er forskellen på os og jer.

- Hvad ved vi egentlig os almindelige folk? spørger Johan Walterström, mens han venter på sin frokost sammen med to venner i byens centrum.

- For mig giver det god nok mening, at os raske og rørige jo på et tidspunkt skal have smitten, så vi kan opbygge en gruppeimmunitet. På den anden side kan det jo godt være, at vi på et tidspunkt ændrer kurs her i Sverige. Så tager vi den derfra, siger han.

- Det handler om det personlige ansvar også, siger Edith Hoflund.

- Vi skal selvfølgelig overholde de regler, som er kommet med corona. Holde afstand og alle de ting. Men jeg er glad for, at livet går videre. Jeg stoler på, at videnskaben har styr på situationen, siger hun på vej ind på biblioteket.

- Ja, det hele er lidt omvendt i øjeblikket. Og jeg kan sige det, for jeg har faktisk boet i Danmark i 17 år, siger Jarmila Hulten.

- Men jeg synes faktisk, I danskere er lidt hysteriske i den her tid. Vi må stole på, at videnskaben har bedre forstand på det her end os andre.

Johan Walterström ved bordet på Lilla Torget medgiver, at livet ved Øresund er omvendt i øjeblikket.

- Men vi drikker stadig vand til frokost, joker han med lethed. Øllet kommer senere, må man forstå.

Chris Rye er udspringstræner for svenske og danske talenter i Simhallsbadet. Han er dansker, men igennem en årrække bosat i Malmø.

- Jeg tror, at Danmark vælger den rette vej. Her i Sverige skal alting igennem adskillige udvalg og råd, før man kan tage en drastisk beslutning. Det er også sket i den her sag. Jeg synes, vi har set, at Sverige tager nogle dårlige beslutninger i disse år.

- Så skal man heller ikke glemme, synes jeg, at Sverige faktisk ikke har en økonomi, som kan tåle den form for nedlukning, vi ser i Danmark.

Elliot Herlin (tv.) har svært ved at sætte ord på den svenske tilstand. Det er, som det er. Ude af hans hænder.

- Hvad skal man sige, vi får os en øl i solen.

Anne Beth har ikke bevæget sig udenfor i en uge. Men nu skal bøgerne returneres efter lån. Hun er i kræftbehandling og vil nødigt blive yderligere syg.

- Jeg bliver mest derhjemme. Men jeg stoler på, at specialisterne og eksperter ved, hvad de gør, siger hun.