På gaden efter drab: Merkel fordømmer voldelige højreekstremister

En repræsentant for den tyske forbundskansler, Angela Merkel, fordømmer de højreekstremistiske demonstranter, der siden søndag har skabt kaotiske tilstande i den tyske by Chemnitz

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, fordømmer protestanter fra den nationalistiske Pegida-bevægelse, efter angreb på personer med indvandrerbaggrund i den tyske by Chemnitz.

Det skriver det tyske medie Welt.

Op imod 1000 højreorienterede demonstranter gik på gaden søndag, efter en 35-årig mand blev dræbt omkring klokken 03.00 samme nat

Allerede morgenen efter drabet blev to formodede gerningsmænd efterlyst: en 23-årig mand fra Syrien og en 22-årig mand fra Irak. Det var netop de to mænds indvandrerbaggrund, der fik de mange demonstranter til at indtage gaderne i den østtyske by.

Nedenstående videoer viser de mange højreekstremistiske demonstranter, der søndag gik på gaden i Chemnitz.

1000 Rechtsextreme marschieren in Chemnitz auf. Laut Beobachtern Übergriffe auf Migranten. Polizei überrumpelt. #c2608 pic.twitter.com/LuxcEV5onD — Fabian Eberhard (@FabianEberhard) 26. august 2018

Menschen, die in Chemnitz "für Ordnung sorgen" wollen.

Und die Polizei, die von solchen Leuten eine Stufe runter aufs Kreuz geworfen wird. pic.twitter.com/HAuhzgpjJh — Lars Wienand (@LarsWienand) 26. august 2018

De to formodede gerningsmænd blev begge anholdt mandag, oplyser politiet, der nu indleder en efterforskning af det voldelige overfald, hvorunder også to mænd på 33 og 38 år pådrog sig alvorlige skader.

- Efterforskningen af motivet, sagens detaljer og mordvåbenet fortsætter, meddelte politiet i en pressemeddelse.

Drabet på den 35-årige mand skete angiveligt efter et skænderi i centrum af Chemnitz, der samme aften dannede ramme om fejringen af byens 875 års jubilæum. Offeret blev angiveligt stukket adskillige gange med kniv.

Ikke alle borgere i Chemnitz valgte at minde den knivdræbte 35-årige ved at gå på gaden og demonstrere. Mange lagde i stedet blomster og lys ved det sted, hvor han natten til søndag blev stukket ihjel. Foto: Jens Meyer/AP

Den festlige stemning blev dog hurtigt vendt til et sandt kaos, da et stort antal nationalistiske demonstranter gik på gaden søndag, hvorefter flere af dem gik til angreb på uskyldige personer af anden etnisk oprindelse.

I nedenstående video fra Twitter kan man se demonstranter, der går til angreb på personer med indvandrerbaggrund.

Angela Merkels talsperson, Steffen Seibert, kaldte søndagens hændelser for en 'jagt', og han understregede, at 'den tyske regering på det kraftigste fordømmer demonstranternes adfærd'

- Denne type optøjer, hvor folk bliver jagtet på grund af deres udseende eller baggrund, og hvor der bliver spredt hadefulde budskaber på gaden, vil vi ikke finde os i, udtalte Steffen Seibert mandag.

Også Chemnitz' borgmester, Barbara Ludwig, udtalte efterfølgende, at hun var forfærdet over søndagens demonstrationer.

- At folk kan aftale at mødes og løbe igennem byen, for at true folk, er slemt, siger hun til mediet Mitteldeutscher Rundfunk.

Demonstranterne råbte ting som 'vi er folket', 'Forsvind' og 'I er ikke velkomne her', da de søndag og mandag gik på gaden i Chemnitz i østtyskland, efter en 35-årig mand blev dræbt af adskillige knivstik. Foto: Jens Meyer/AP

Demonstrationerne fortsatte i løbet af mandag, men her blev demonstranterne mødt af endnu flere moddemonstranter, og adskillige personer er kommet til skade under optøjerne, oplyser politiet ifølge mediet Spiegel.