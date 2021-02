På gaden igen: Lægger stilen om

Protestgruppen Men in Black demonstrerer lørdag på Rådhuspladsen i København

Lørdag ved middag er Men in Black igen stimlet sammen for at demonstrere - denne gang på Rådhuspladsen i København.

Tidligere har gruppen især demonstreret efter mørkets frembrud og med et bagtæppe af røg og ild, ligesom at en dukke, der forestillede Mette Frederiksen, er blevet brændt af ved en demonstration 23. januar.

Om dagens noget fredeligere demonstration skriver arrangørerne på Facebook, at lørdagens demonstration bliver afholdt for at 'sætte fokus på de hjemløse og udsatte borgere'.

'Eventet er både en demonstration imod regeringens negligering af de udsatte grupper i Danmark under Corona, men også en happening hvor hjemløse kan møde op og få udleveret tøj, tæpper, mad, samt et gratis klip,' skriver de.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Københavns Politi.