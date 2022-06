På himmelflugt: Rammer vanvittigt niveau

Olieprisen er eksploderet, siden coronakrisen ramte verden i 2020.

Torsdag er prisen på en tønde råolie steget til det højeste niveau i 13 uger og tæt på det højeste niveau nogensinde.

En tønde råolie koster således næsten 123 dollars - 855 kroner - hvilket er milevidt fra midten af 2020, hvor prisen lå på sølle 20 dollars, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kinas eksport

Den seneste pris-eksplosion skyldes især én ting. Nemlig den sovende kæmpe Kina, der for alvor er ved at komme op i gear igen og eksporterer på livet løs.

Ifølge Finans lå den kinesiske eksport for maj 16,9 procent højere end for et år siden.

- Eksporten er imponerende landets nedlukning af flere store byer taget i betragtning, siger Stephen Innes, partner i SPI Asset Management, til Reuters ifølge Finans.

Samtidig melder USA om tomme hylder og ingen oliereserver, hvilket får verdens største økonomi til at skrige på en øget produktion af olie på verdensplan.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der skal produceres mere olie for at få prisen ned i den kommende tid, melder OPEC. Foto: Ritzau Scanpix

Øger udbuddet

Organisationen af olieeksporterende lande, Opec, har da også sammen med de olieproducerende lande vedtaget en aftale, der skal få olieproduktionen til at stige med 648.000 tønder olie om dagen i juli og august.

Aftalen er vedtaget for at sænke olieomkostningerne og dermed energipriserne efter et massivt pres fra netop USA.

Det betyder, at priserne på blandt andet diesel og benzin kan falde.

Det skriver Bloomberg.

Opec har allerede løftet olieproduktionen med 432.000 tønder om dagen de seneste måneder. Der er altså tale om en yderligere stigning på 50 procent.

Rusland møder ikke krav

Kravet om øget olieproduktion bliver fordelt på medlemmerne i Opec+, hvilket kan blive en udfordring i forhold til at nå det ønskede mål.

Det betyder nemlig, at lande som Rusland, Angola og Nigeria også skal være med til at øge produktionen. Disse tre lande har indtil nu ikke været i stand til at hæve produktionen som ønsket de seneste måneder. Derfor er det ikke sikkert, at målet om 648.000 yderligere tønder om dagen bliver opnået.

Det største mængde af den øgede olieproduktion vil dog sandsynligvis komme fra Saudi-Arabien og De Forende Arabiske Emirater, der har mulighed for at øge produktionen.

Saudi-Arabien har allerede meddelt, at de sammen med andre medlemslande er klar til at løfte olieproduktionen i en sådan grad, at det kan udfylde det hul, der er opstået som følge af krigen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland.

Ruslands olieproduktion er allerede faldet med cirka en million tønder om dagen siden begyndelsen af krigen, og det forventes, at den falder yderligere som følge af Vestens sanktioner.

Priserne er allerede faldet i Tyskland, hvor regeringen i sidste uge sænkede afgifterne benzin, det har fået flere danskere til at køre over grænsen for at tanke - se om det kan betale sig for dig her.