På Tinder-date med ministerchauffør: Skjulte hende for PET

Indholdet af en række Tinder-dates var mandag i centrum i Retssal 1 i Københavns Byret.

Sagen handler om den tidligere ministerchauffør i Statsministeriet, der er tiltalt for at have kørt 11 kvinder rundt i landet i en ministerbil fra 2015-2021.

Under dagens retsmøde fortalte en kvinde i sin vidneforklaring om en bizar køretur i Mette Frederiksens ministerbil i Aalborg, der fandt sted i november 2020.

I den periode var Mette Frederiksen på den såkaldte 'mink-tur' i Nordjylland.

Efter at have skrevet sammen en hel dag på Tinder troppede chaufføren op på kvindens adresse sent om aftenen, hvor de ifølge kvinden kørte en tur i den 'store, flotte Audi', som hun selv beskrev bilen.

- Blev forfulgt af PET

Inden de kørte, bemærkede hun et politi-skilt på bagsædet, hvor der stod 'STOP' på, samt at bildøren var virkelig tung. 'Den er også skudsikker', lød forklaringen fra ministercaufføren.

Køreturen var heller ikke en normal en af slagsen.

- Vi kørte forbi Sygehus Syd i Aalborg, hvor der blev rødt, og vi stoppede 10-12 meter før stregen. Vi holdt i ydersporet, og i indersporet holdt der en stor, sort BMW, sagde hun og fortsatte.

- Jeg spurgte, hvorfor han ikke kørte frem, og han svarede, at vi blev forfulgt af PET. 'De må ikke se, du er med', sagde ministerchaufføren ifølge kvinden.

Efter episoden i krydset spurgte fattede kvinden mistanke, og hun spurgte, om det var Mette Frederiksen, han var chauffør for.

- Ja, jeg har lige sat hende af, men nu har jeg fri, svarede han ifølge kvinden.

Den tidligere ministerchauffør afviste dog under sin forklaring, at de overhovedet var ude og køre bilen. Ifølge ham stod de bare og snakkede foran kvindens hus.

Ville gerne med ind

Efterfølgende fik hans forsvarer ligeledes mulighed for at stille kvinden spørgsmål. Her spurgte han til hendes udsagn om, at de blev forfulgt af PET, hvilket fik hende til at præcisere svaret.

I stedet forstod hun hele episoden, som om ministerchaufføren og PET var kørt sammen op til Aalborg, og at PET altså ikke kørte efter dem på deres aftentur i byen.

Efter de havde kørt rundt i cirka 25 minutter, bad hun ham om at køre hende hjem igen.

Fra vidneskranken beskriver hun hele oplevelsen som 'underlig', og da de kom tilbage til hendes adresse, insisterede han på at komme med ind, hvilket kvinden afviste flere gange. Dagen efter skrev hun til ham på Tinder, at de ikke skulle ses igen.

Den tidligere ministerchauffør i Statsministeriet er ud over at bruge ministerbilen til dating også anklaget for to voldtægter.

Han nægter sig skyldig i alle anklager.