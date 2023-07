Påbud: Børn udøver vold mod pædagoger

En børnehave i Horsens har fået et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af voldelige børn

Daglige slag, ugentlige spark, spytklatter - og manglende registrering.

En børnehave i Horsens har ifølge TV2 Østjylland fået et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af de hektiske forhold, pædagogerne arbejder under.

Lokalmediet har fået aktindsigt i påbuddet, hvor det blandt andet noteres, at børnene slår, sparker og spytter på pædagogerne.

Og at arbejdspladsen ikke i tilstrækkelig grad arbejder med risikovurderinger af børnene eller registrerer, når volden sker.

Derfor skal børnehaven inden 1. oktober sikre en effektiv forebyggelse mod volden, skriver mediet.

Rammer også børnene

Også forældre i børnehaven Solstrålen advarer om de voldelige forhold i børnehaven, der ifølge det tidligere medlem af forældrebestyrelsen Rasmus Bissenbakker ligeledes rammer de andre børn.

Han fortæller til TV2 Østjylland, at hans egen datter både er blevet sparket i hovedet og fået kastet brænde i hovedet.

Han er derfor 'nervøs og utryg' ved at sende hende af sted, siger han.

Erkender problemer

Dagtilbudschef i Horsens Kommune Anne Bust erkender over for TV2 Østjylland, at der har været problemer i børnehaven.

Hun udtaler dog, at hun ikke helt kan genkende det billede, der bliver tegnet, men at der er blevet strammet op på 'voldspolitikken'.

Herudover understreger hun, at forældrebestyrelsen inddrages i drøftelser om børnenes hverdag.