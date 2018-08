Pårørende boykotter statsbegravelse

Lørdag blev der afholdt statsbegravelse for de omkomne efter en motorvejsbro kollapsede i Genoa i det nordlige Italien tirsdag. Statsbegravelsen fandt sted i et lokalt kongrescenter i Genova, og ceremonien blev foretaget af byens ærkebiskop kardinal Angelo Bagnasco.

Få timer inden statsbegravelsen skulle starte kunne italienske medier fortælle, at der var fundet yderligere tre omkomne i murbrokkerne, der engang var en motorvejsbro. Derfor er de officielle dødstal blevet opjusteret fra 38 til 41.

Statens skyld

Ikke alle der mistede livet i ulykken blev bisat ved statsbegravelsen, hvor landets premierminister Guiseppe Conte deltog. Kun 18 familier valgte at tage imod tilbuddet fra den italienske regering. Flere ønskede en mere intim begravelse uden deltagelse af statsoverhoveder og tv-kameraer.

Andre familier har helt simpelt valgt at boykotte statsbegravelsen, da de er sure på den italienske regering.

- Det er staten, der har fremprovokeret det her. Lad dem ikke vise deres ansigter, samlingen af politikere er skammelig, siger en mor til en af de unge omkomne til lokale medier ifølge AFP.

Fredag blev fire venner, der alle døde i ulykken, begravet i byen Torre del Greco, der ligger ved Napoli. Roberto Battiloro, der er far til en af de fire unge, fortalte til italienske medier, at han boykottede statsbegravelsen, da han ikke var interesseret i at blive involveret i en politisk parade.

Brandmænd iført uniformer deltog i lørdagens statsbegravelse i Genova. De blev mødt af bifald fra de sørgende som tak for deres indsats under redningsarbejdet, da de kom ind i kirken. Spillere fra Genovas to fodboldhold, Genoa og Sampdoria, var også til stede under lørdagens ceremoni.

En otte-årig dreng mistede livet i ulykken. Han blev bisat i en lille hvid kiste ved statsbegravelsen. Han blev begravet sammen med hans forældre. Foto: Gregorio Borgia/ AP

Undersøger årsagen

Italienske efterforskere undersøger, om broens kollaps, der skete tirsdag eftermiddag, skyldes manglende vedligeholdelse, fejl i designet eller noget tredje.

Den italienske premierminister, Giuseppe Conte, har dog allerede været ude og bebrejde Autostrade, der driver broen og flere af Italiens andre betalingsveje, i forbindelse med kollapset.

Landets indenrigsminister, Matteo Salvini, har sagt, at selskabet bør betale op til 500 millioner euro for at hjælpe familierne og byen med at genoprette skaderne.

