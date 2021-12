Pårørende i opråb: Ingen burde opleve det her

Afmagt.

Det er den følelse, søstrene Didde Pedersen og Isabella Andersen sidder tilbage med, efter at en ferie til Tyrkiet for nyligt skulle vise sig at blive skæbnesvanger for deres mor og stedfar.

Forældrene var nemlig involveret i en særdeles alvorlig ulykke, hvor en minibus bragede ind i et autoværn på vej til lufthavnen i Antalya.

Flere danske turister blev bragt på hospitalet, heriblandt søstrenes forældre, og en svensk statsborger mistede livet. Nu, knap en måned senere, sidder familien tilbage med en fornemmelse af at være blevet svigtet af rejseselskabet, der stod bag turen.

- Vores forældre kan risikere at få varige men. Lige nu bor de på rehabiliteringscenter, og det er usikkert, hvornår de kan vende hjem igen, fortæller Didde Pedersen.

Isabella Andersens (tv.) og Didde Pedersens (th.) mor og stedfar er henholdsvis 62 og 66 år gamle. De var friske og ved godt helbred inden ulykken, fortæller søskendeparret. Foto: Jonathan Damslund

Fløj ned for at hjælpe

36-årige Didde og 40-årige Isabella fløj til Tyrkiet dagen efter ulykken. I ni dage vågede de over forældrene.

Søstrene fortæller, at forskellige medarbejdere fra selskabet Detur, som forældrene havde rejst med, i den periode kom og besøgte de indlagte. De var søde og hjælpsomme, om end nogle af dem ifølge kvindernes udsagn dukkede op på hospitalet uden at være blevet orienteret om, hvad der egentlig var sket, og desuden ofte virkede til at have for meget om ørerne.

Efter ulykken tog Didde Pedersen og Isabella Andersen ud for at finde minibussen. De fandt den på en skrotplads - totalskadet. Privatfoto

Men så snart forældrene blev fløjet tilbage til Danmark med ambulancefly, var der helt stille fra rejseselskabet.

- Det havde klædt Detur at vise vores forældre, at de tænkte på dem, og at de vidste, at det var en lortesituation. De kunne for eksempel have sendt en buket blomster og sagt 'hvor er vi glade for, I er kommet hjem', siger Didde Pedersen.

- De kunne også have spurgt, om der var noget, vores forældre havde brug for, eller om der var noget, de kunne have gjort anderledes. Det ville have betydet meget for vores forældre, tilføjer Isabella Andersen.

Didde og Isabellas mor satte sig til at starte med egentlig på det sæde, hvor svenskeren, der mistede livet, endte med at sidde. - Hvis hun ikke havde flyttet plads i sidste øjeblik, kunne det have været hende, som var død, fortæller Isabella Andersen. Foto: Jonathan Damslund

Sender åbent brev

Følelsen af afmagt fik de to søstre til at skrive et åbent brev til Detur, hvori de retter kritik mod selskabets håndtering af sagen. Brevet sendte de i samme forbindelse til Ekstra Bladet.

Onsdag i sidste uge blev tavsheden så endelig brudt, da en officiel skrivelse fra Detur landede i postkassen. Her beklager selskabet blandt andet over for stedfaderen, Kim, at hans rejse fik 'en så uheldig afslutning'. De spørger desuden, om der er noget, de kan gøre for ham, ligesom de slutteligt ønsker ham god bedring.

Men brevet henvendte sig kun til stedfaderen og nævnte ikke Didde og Isabellas mor med et eneste ord.

- Det virker mærkeligt, at de ikke nævner vores mor, som også var indlagt og kom til skade. Det fremstår halvhjertet, og som om de har glemt hende, siger Didde Pedersen.

På trods af brevet føler søstrene og deres forældre altså stadig, at Deturs håndtering af situationen hele vejen igennem har været dybt kritisabel.

- De kan jo ikke ændre på, hvad der er sket. Men de kunne have hjulpet os bedre videre, siger Didde Pedersen.

Både på turen til Tyrkiet og i tiden efter har flere af de involverede og pårørende fundet støtte i hinanden, fortæller Didde Pedersen og Isabella Andersen. Privatfoto

Isabella Andersen tilføjer:

- Det her forløb har været sindssygt hårdt for vores forældre. Jeg ønsker ikke, at noget lignende skulle ske for selv min værste fjende.

Didde og Isabellas forældre er ikke de eneste, som har følt sig dårligt behandlet af Detur i tiden efter ulykken. Flere af de rejsende har over også for B.T. tidligere rejst kritik af forløbet.