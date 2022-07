Pårørende samler ind til Field's-offers efterladte

En økonomisk håndsrækning til bisættelsen og til den første tid alene uden far og mand.

Det er, hvad Alina Clemmensen håber at kunne være med til at give sin nære veninde, som var gift med den 46-årige, herboende russiske mand, der søndag mistede livet under skyderiet i Field's i søndags.

Derfor har hun nu oprettet en indsamling, hvor de, der har lyst og overskud, kan sende et bidrag til den 46-årige mands familie, der foruden konen består af to sønner.

- Håbet er, at det kan hjælpe dem med at fokusere på deres tab og sorg, så de kan bruge deres kræfter på at være sammen uden at skulle tænke på de praktiske ting såsom bisættelsen og på at sige pænt farvel til deres far og mand, siger Alina Clemmensen.

Ekstra Bladet kan, fordi der er nedlagt navneforbud i sagen, ikke skrive navnet på hverken offeret eller hans kone.

Mange mennesker valgte i sidste uge at lægge blomster og tænde lys for de døde og sårede foran Field's. Foto: Linda Johansen

En af tre

Den 46-årige mand var en af i alt tre personer, der søndag mistede livet, da en 22-årig dansk mand ifølge sigtelsen skød omkring sig i storcentret Field's på Amager.

Foruden den 46-årige mistede også en 17-årig dansk dreng og en 17-årig dansk pige livet.

Veninden til familien fortæller, at de midler, der måtte blive indsamlet, foruden bisættelsen også skal bruges til praktiske ting, fordi familien med tabet af familiefaderen har mistet en stor indtægtskilde.

- Det er vigtigt for os, at hun (konen til den 46-årige, red.) har det økonomiske grundlag til blandt andet at få den juridiske og psykologiske hjælp, hun og familien måtte have brug for, og så er det vigtigt, at hun er i stand til at kunne blive boende i sin lejlighed, og hvad dertil hører, fortæller hun.

Tirsdag aften samlede folk sig foran shoppingcentret Field's på Amager for at mindes ofrene ved skyderiet, der fandt sted tidlig søndag aften ved samme storcenter. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

- Når man har mistet sit halve hjerte, kan man ikke overskue alle tingene, og der skal ikke være økonomisk usikkerhed, siger Alina Clemmensen.

Indsamlingen er godkendt af Civilstyrelsen, og ønsker man at give et bidrag, kan man gøre dette via MobilePay på telefonnummer: 30565032 eller via en bankoverførsel på registreringsnummer: 0106 og kontonummer: 9027898324

Indsamlingen vil efter familiens eget ønske blive lukket efter begravelsen, der ifølge familien finder sted 19. juli.