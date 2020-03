Pårørende slår alarm over svenske ansatte i Danmark

Mange med svensk bopæl arbejder i ældreplejen. Det har fået Ældre Sagen til at kontakte regeringen, da de pårørende er bekymrede for smitte-spredning fra Sverige

Pårørende til borgere i ældreplejen i Helsingør Kommune udtrykker bekymring over de svenske ansatte, som hver dag krydset sundet og varetager plejen af kommunens ældre borgere.

Det skyldes, at linjen i kampen mod coronavirus på den svenske side af Øresund ligger langt fra den danske.

Svenskerne må fortsat forsamles i grupper på op til 500 personer, skoler, daginstitutioner, restauranter og kulturinstitutioner er fortsat åbne, og i det hele taget virker den svenske regerings tiltag lempelige i forhold til danske.

Ældre Sagen har nu kontaktet regeringen for at gøre opmærksom på den lurende fare, skriver TV 2 Lorry.

- Vi har en bekymring, som vi har givet videre fra de pårørende, som er bekymrede for de forskellige strategier, der er i Danmark og Sverige, siger Ældre Sagens formand, Bjarne Hastrup, til TV 2 Lorry og tilføjer:

- Det må være et krav fra vores side, at alle de foranstaltninger, vi har foretaget over for personalet ude på plejehjemmene og hospitalerne, ikke bare indbefatter de sygeplejersker, der bor i Danmark - men også dem, der bor i Sverige.

420 ansatte i Region Hovedstaden

Der arbejder cirka 200 personer i Helsingør Kommune med bopæl i Sverige. I Region Hovedstaden arbejder der 420 personer, der bor i Sverige, oplyser regionen.

Inge Lise Therkildsen fra Helsingør er pårørende til en 93-årig med astma og KOL tilknyttet kommunens ældrepleje, og hun er utryg ved situationen.

- Det føles rigtig grimt i maven at vide, at de kan komme fra cafébesøg og socialt samvær og gå direkte ind på et plejehjem til vores sårbare pårørende, som vi ikke engang må besøge, siger hun til TV 2 Lorry.

- Vi er ikke utrygge ved personerne, og det er jo heller ikke fordi, de er svenskere, men vi er utrygge ved, at der gælder nogle mindre strenge forholdsregler for dem, når de er hjemme, siger Inge Lise Therkildsen.

'Selvfølgelig er de bekymrede'

I Helsingør Kommune anerkender man problematikken, men fastslår samtidig, at kommunen allerede nu forsøger at tage stramme forholdsregler for personalet.

- Der gælder de samme regler for dem (de svenske ansatte, red.), som der gør for de danske, siger Johannes Hecht-Nielsen (V), der er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, til TV 2 Lorry og tilføjer:

- Selvfølgelig er de bekymrede. Men vi kan ikke sige andet, end at vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå, at nogen kommer ud for en smitterisiko, som er større, end den ellers er for de danskere, der bor her i landet.

Konkret er de svenske ansatte i kommunen blevet adviseret om at følge de danske forholdsregler for at undgå spredning af corona-smitte - også når de har fri, forklarer formanden, der onsdag vil sikre sig, at den information er nået ud til alle kommunens medarbejdere, der bor i Sverige.

TV 2 Lorry har tirsdag forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om sagen, men ministeriet er ikke vendt tilbage med et svar.