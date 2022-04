Påske-pres i Kastrup

Der er ekstra travlt i Københavns Lufthavn i disse dage, og derfor bliver der opfordret til, at man kommer i god tid, hvis man skal ud at rejse. Dog kan man ikke spore meget andet end spænding hos de rejsende, som Ekstra Bladet mødte

Hos mange er passet er fundet frem, kufferten er pakket, og i Københavns Lufthavn vokser køerne til både check-in og security.

Påskeferien har meldt sin ankomst og rejsefeberen er til at mærke blandt danskerne.

Det lægger et ekstra pres på lufthavnen, selvom det var forventet med nogle travle dage i påskeferien.

Kom i god tid

Både rejseselskaber og Københavns Lufthavn opfordrer rejsende til at komme i god tid i disse dage.

To år uden den sædvanlige rejseaktivitet betyder, at lufthavnen skal op i gear igen, og det kan mærkes - kombineret med en stor rejsetrang blandt alle de, der har måtte aflyse rejser de seneste år, er presset stort på lufthavnen i påsken.

Selvom det virker til at køre rimelig smurt, er der mange mennesker, der skal igennem disse dage.

Allerede i Metroen mod lufthavnen kan man mærke presset, hvor kufferter og andre store tasker fylder godt.

I terminal 2 og 3 er der godt med mennesker i køerne til check-in, og specielt køen til security slanger sig umådeligt langt gennem lufthavnen.

Personalet står klar til at guide, så alle bliver ledt igennem på bedst mulig vis og for at undgå det værste kaos.

Københavns Lufthavn har på baggrund af deres forventninger om ekstra pres og ventetid også lavet en guide til de, der rejser fra lufthavnen i påsken.

Der er fart på check-in, og på 1. etage slanger sig en meget lang kø til security. Foto: Henning Hjort

Danskerne er klar - og de glæder sig

Ekstra Bladet har talt med flere af de danskere, der har pakket kufferten for at rejse ud af landet i påsken.

Spændingen og rejselysten er til at spore - og selvom man fornemmer en hektisk stemning i lufthavnen, er smilet ikke til at tørre af.

Foto: Henning Hjort

Emil 18 år - Rejsende til Toulouse

- Vi har fået nogle beskeder fra lufthavnen og fået at vide, at vi skulle komme i god tid. Så jeg har haft en mor, der har presset lidt på, for at jeg skulle køre lidt hurtigere. Vi kom i god tid, så der er lang tid til, vi skal flyve. Jeg tror vi kommer til at stå her længe. Vi har allerede stået her et stykke tid nu.

Foto: Henning Hjort

Heidi 37 år, Petrea 10 år, Alberte 7 år, Johanna 4 år - Rejsende til Gran Canaria

- Vi har gjort det, at vi har taget toget hertil, for at vi vidste, vi ikke skulle bøvle med parkering og sådan noget. Og så har vi fået det til at passe med børnene, så vi var her i god tid. Men altså, der er jo mega mange mennesker her - vi er jo ikke de eneste, der skal afsted, siger Heidi.

Da vi spørger, hvad pigerne glæder sig allermest til ved at skulle ud og rejse, er der udover at skulle bade én bestemt ting, som 10-årige Petrea særligt glæder sig til.

- Jeg glæder mig rigtig meget, fordi vi skal have nogle venner med derud, og det har vi ikke prøvet før.

Foto: Henning Hjort

Anette 74 år og Leif 72 år - Rejsende til Firenze

- Vi er overraskede over, hvor lange køerne er, men vi var forberedte på det, siger Leif.

Foto: Henning Hjort

Elin 48 år, Sigrid 73 år, Eva 9 år, Ella 6 år, Elsa 2 år - Rejsende til Dubrovnik

Elin står med sin mor og sine niecer, mens børnenes forældre checker ind. De har også gjort sig tanker om, hvordan de skulle forberede sig på en travl dag i Københavns Lufthavn.

- Vi har boet på hotel lige herovre på den anden side af vejen, og så var vi her i rimelig god tid - to timer inden, siger Elin.

Foto: Henning Hjort

Emma 19 år, Trine 49 år, Lærke 13 år - Rejsende til Gran Canaria

Vi møder de tre rejsende i køen til security, og de fortæller, de ikke har været ude og rejse siden 2019.

- Vi skulle have været ude af rejse, lige da corona kom, men det blev så aflyst, siger Trine.

- Jeg glæder mig til at slappe af, siger Emma.

Hvad har i gjort for at imødekomme den travle dag?

- Vi har ikke gjort så meget for at komme i god tid, og vi er lidt sent på den, synes vi selv. Vi havde faktisk ikke regnet med, at der var så lang kø.

Foto: Henning Hjort

Linje 8 år, Hilma 11 år, Ebbe 6 år, Harry 14 år, Anna 34, Emma 40 - Rejsende til Portugal

Flokken her skal ned og besøge farmor og farfar i Portugal, og glæden er tydelig.

Har i gjort noget for at forberede jer på travlheden i lufthavnen?

- Vi er kommet i god tid.