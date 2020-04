Påskemylder: Vi må ikke falde af på den

Op til påsken tager mange ud at handle. Alt for mange, lyder det fra både ansatte og kunder. Coop opstiller nu skillevægge, men er ikke videre bekymret

Flere af Ekstra Bladets læsere fortæller om fyldte supermarkeder op til påsken, hvor folk ikke holder afstand, og en butikschef oplever, at kunderne gradvist tager lettere på reglerne og er blevet dårligere til at passe på hinanden og de ansatte - særligt efter statsministerens melding om, at vi langsomt kan åbne samfundet efter påske.

'Jeg er piv nervøs for at slæbe corona med hjem til min kone og mine to små prinsesser,' skriver butikschefen i et opslag på Facebook, hvor han kommer med en kraftig opfordring til de handlende kunder: 'Pas nu for satan på os, der arbejder i butikken. Vis den respekt at tage hensyn til os.'

Blandt de utallige meldinger Ekstra Bladet har fået fra folk, fortæller flere, at de oplever, at andre ikke tager hensyn under disse skærpede forhold. Her kan du læse nogle få af dem:

Kommentarer fra handlende kunder Folk opfører sig, som om landet allerede er lukket op. Hold nu afstand og tag jer sammen!

- Jonas Jeg skulle handle i Føtex Kalundborg. Der var lige så mange handlende som før corona, og stort set ingen valgte at holde afstand. Jeg tog hjem igen, da jeg følte mig utryg.

- Jens Nu må folk simpelthen tage sig sammen! Der mases og skubbes. Er i bange for at dø af sult?

- Jan Skov Jeg har lige været i Bilka, Slagelse, og det er skræmmende at hele parkeringspladsen er fuld. Folk kommer hele familier med flere børn. Man kan på ingen måde fornemme, at folk prøver at holde afstand.

- Sune A. Oplever alt, alt for mange mennesker i Bilka. Er der ikke nogen begrænsning for, hvor mange de må lukke ind?

Ekstra Bladet har kontaktet den frustrerede butikschef, der ikke selv ønsker at stå frem. I stedet bliver vi henvist til Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør hos Coop Danmark.

Jens Juul Nielsen erkender, at flere medarbejdere udtrykker at være meget nervøse, og at der er flere tilfælde, hvor kunder ikke holder afstand, som de bør.

- Men det generelle billede er, at det foregår pænt og ordenligt. Kunderne er generelt meget hensynsfulde, men der er undtagelser. Vi er meget opmærksomme på det, siger informationschefen.

Han fortæller, at butikkerne i næste uge opsætter fysiske adskillere for enden af kassebåndene, så der kan stå to og pakke varer uden at være tæt på hinanden.

Coop: Medarbejdere løber ikke unødvendig risiko

Jens Juul Nielsen fra Coop har oplevet eksempler på, at enkelte kunder er blevet mere afslappede efter statsministerens udtalelse om, at Danmark gradvist kunne åbnes efter påske.

- Men 95 procent af kunderne hensynsfulde og fornuftige. Så det går godt. Men vi må ikke falde af på den, hverken som kunder eller butik. Vi skal blive ved med at minde hinanden om, at det er en særlig situation, der kræver særlig hensyn til hinanden, siger Nielsen.

- Hvad får medarbejderne besked på, hvis de er bekymrede for at blive smittet med corona?

- Det er at følge de forholdsregler, som myndighederne opstiller. Vi laver ikke vores egne regler. Vi følger myndighedernes anvisninger. Det er det, vi kan gøre.

- Vi mener ikke, at medarbejderne løber nogen unødvendig risiko, hvis de følger forholdsreglerne, og hvis kunderne holder afstand, som de gør i de fleste tilfælde.

Normalt er påsken årets travleste tid. Men informationschefen regner ikke med, at påskehandlen bliver meget voldsom i kraft af, at folk sidder derhjemme.

- Nej, jeg er ikke særligt nervøs for påsken. Folk har den rette indstilling til det generelt, siger han.

- Hvad skal medarbejdere gøre, hvis kunderne ikke overholder retningslinjerne?

- De må på en sød og venlig måde gøre dem opmærksomme på, at det er nødvendigt, at vi alle tager hensyn. Det er endnu en opgave til nogle medarbejdere, der i forvejen knokler hårdt. Så derfor appellerer vi til, at kunderne gør det af sig selv, så menige medarbejdere ikke skal gå og lege politifolk.