Paddleboards gav livreddere en travl sæson

22 gange har livreddere fra TrygFondens Kystlivredning foretaget livreddende aktioner denne badesæson.

Det oplyser TrygFonden i en pressemeddelelse, efter at årets badesæson onsdag officielt er afsluttet for kystlivredderne.

- Det har været en rigtig god sæson, hvor livredderne har haft travlt de fleste dage og nået at tale med tusindvis af badegæster om badesikkerhed.

- Trods de mange badedage i år er vi ikke i nærheden af antallet af alvorlige redningsaktioner sidste år, og det er vi naturligvis glade for, siger programchef i TrygFonden, René Højer.

Sidste år var der 34 aktioner, der involverede personer i livsfare. I 2018, da vi havde en historisk varm sommer, var tallet 52.

Samlet set blev det denne sommer til 61.410 indsatser i perioden fra 25. juni til 18. august.

Det omfatter blandt andet 1693 førstehjælpsaktioner, hvor livredderne ydede hjælp i forbindelse med eksempelvis sår og skader.

Kystlivredderne kan godt mærke, at der de senere år er kommet flere danskere på vandet på paddleboards og forskellige former for surfboards.

- De bliver - ligesom badegæsterne - overrasket af fralandsvind. Så livredderne har haft en del redninger af badegæster i revlehuller og personer på badedyr og boards, der er drevet ud fra kysten, siger kystlivredningschef Anders Myrhøj.

Selv om livredderne nu har pakket sammen og forladt deres poster, kan der være flere gode badedage forude.

Derfor har livredningstjenesten et godt råd:

- Der er stadig gode muligheder for at bade og bruge vandet til andre aktiviteter et stykke tid endnu, og der er efterhånden også mange, der fortsætter året rundt og vinterbader.

- Vi opfordrer altid til, at man bader eller sejler ud sammen med andre, så man kan holde øje med hinanden, siger Anders Myrhøj.