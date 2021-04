Pædagog: - Jeg vil anerkendes

Jeanett Thybo er trådt ind i debatten om mere i løn til pædagoger. For hende er kampen først lige begyndt - trods pædagogerne har stemt ja til ny overenskomst

Sygeplejerskerne varsler strejke - samme gør radiograferne. Borgerforslag, kampagner og facebook-profilbilleder med hashtagget #SlutMed1969 vrimler rundt på de sociale medier.

Selvom den nye overenskomst - OK21 - er allerede trådt i kraft, trækker det op til storm.

De vil have mere i løn.

Hønen og ægget

Det er seks år siden Jeanett Thybo blev uddannet pædagog. Primært fordi hun så sig selv som et menneske, der gerne vil gøre en forskel i andre menneskers liv.

- Jeg følte, at jeg havde et godt øje for, hvordan andre mennesker og børn havde det, og hvordan jeg vil kunne gøre en forskel i deres liv, siger Jeanet Thybo.

Jeanet Thybo havde lønnen i overvejelserne, da hun søgte ind som pædagog. Men for seks år siden var lønnen også til heftig debat, og Jeanett Thybo regnede med, at det selvfølgelig nok skulle blive mere retfærdigt. Foto: Ernst van Norde

I dag arbejder hun 37 timer på en skole i Aarhus kommune, hvor hun både arbejder i skolen og i SFO'en.

29.000 kroner får hun i løn i måneden.

- Ja, jeg vil gerne have mere i løn, men faktisk vil jeg også gerne kalde det, at jeg vil anerkendes mere for mit arbejde, siger den 32-årige pædagog fra Galten.

- Jeg ser det lidt som hønen og ægget - man kan ikke undvære nogen af os. På den skole jeg arbejder på, er vi (pædagoger og lærer red.) helt smeltet sammen og bærer det samme ansvar for børnenes trivsel, udvikling og læring, forsætter Jeanett Thybo.

Jeanett Thybo får et tillæg for at være tillidsrepræsentant. Derudover får hun et undervisningstillæg. Trods det er lønnen under 30.000 i måneden efter seks år som pædagog. Foto: Ernst van Norde

Det er nye tider

Da de nye overenskomstforhandlingen var til afstemning, var en af de fagområder, der stemte ja, pædagogerne.

Trods det, er debatten ikke slut endnu.

Ifølge Jeanett Thybo er det fordi, at der skal meget mere til end overenskomstforhandlinger.

- Vi er simpelthen gået ind i forhandlingerne på allerede uretfærdige vilkår, og når vi alle stiger procentmæssigt ens, gør det jo ingen forskel. Hvis vi alle var startet på en fair løn, ligesom lærerne gør, havde det været en fin forhandling, siger Jeanett Thybo.

Jeanett Thybo - og landets andre pædagoger - trækker løngabet tilbage til en gammel tjenestemandsreform for 52 år siden.

- Når man ser vores indplacering, da tjenestemandsreformen trådte i kraft til i 1969, ser jeg det som et helt andet erhverv end det er nu.

- Den gang hed det barneplejerske, og man passede 'bare' børn. Der er ingen af os, som 'bare' passer børn mere. Der er en kæmpe faglighed, bag vores arbejde med både børn og generelt alle slags mennesker.

Ifølge Jeanett Thybo tjener en godt lønnet pædagog omkring 6000 kroner mindre i måneden end en lærer.

- Det her kræver politisk fokus og handlekraft, siger Jeanett Thybo, der ikke har tænkt sig at acceptere en stigning på fem procent over de næste tre år, som er det, der umiddelbart venter hende.