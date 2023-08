Pædagoger flygter: 'Dybt problematisk'

Pædagoguddannelsen har i mange år været den mest søgte uddannelse blandt nye studerende.

Færre og færre søger dog ind på uddannelsen, men værre endnu så nyder selve jobbet som pædagog bestemt ikke samme popularitet som studiet.

Og det kan blive et stort problem, advarer BUPL i en pressemeddelelse.

- Interessen for pædagoguddannelsen er faldende, og langt færre søger ind på uddannelsen i dag end for bare fem år siden. At en af fire af dem, der så faktisk tager en pædagoguddannelse, har forladt faget efter fem år, gør jo kun ondt værre, når det handler om at skaffe pædagoger nok til børnene, udtaler BUPL-formand Elisa Rimpler i pressemeddelelsen.

BUPL-formand Elisa Rimpler er bekymret for, at forholdene i landets institutioner bliver markant værre.

Nye tal fra Arbejdsbevægelsen Erhvervsråd viser, at hver fjerde af de nyuddannede pædagoger fra 2017 allerede har forladt faget igen. Der bliver talt meget om normeringer i landets institutioner, og i øjeblikket mangler der 4000 pædagoger på landsplan.

Fortsætter den negative tendens, vil der mangle mindst 8000 pædagoger om 10 år, estimerer Kommunernes Landsforening.

Dårlig kvalitet

Når flere og flere flygter fra pædagogfaget, går det ud over kvaliteten i landets vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.

En nylig kvalitetsundersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet vurderer, at 4 af 10 vuggestuer har en utilstrækkelig kvalitet, og kun 13 procent af vuggestuerne gør en positiv forskel for børn i udsatte positioner.

Den tiltagende pædagogmangel vil kun gøre ondt værre, lyder det fra BUPL-formand Elisa Rimpler.

- Det er en komplet uholdbar situation, og det går ud over børnene, udtaler hun.

I 2019 gik tusindvis på gaderne i Danmark for at udtrykke utilfredshed med forholdene i landets institutioner. Foto: Thomas Borberg/POLFOTO

Mere i løn

For at sikre en bedre rekruttering og ikke mindst fastholde pædagoger i jobbet, er det vigtigt at gøre vilkårene bedre for landets pædagoger, mener Elisa Rimpler. Højere løn kunne være en del af løsningen.

- Som pædagog har du udsigt til en livsindkomst efter skat, der er 3 millioner kroner mindre end andres med en tilsvarende uddannelse. Det skal kunne betale sig at have taget en uddannelse, ellers har jeg svært ved at se for mig, hvordan vi skal skaffe pædagoger nok til børnene, udtaler Elisa Rimpler.