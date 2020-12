Pædagoger vil frem i køen til vacciner

Mens plejepersonalet på landets plejehjem står helt foran, når det kommer til uddeling af vacciner, er pædagogerne i landets daginstitutioner ikke fremme i køen.

Tværtimod går de ikke ind under kategorien af frontpersonale, som bliver prioriteret, fortæller Elisa Rimpler formand for pædagogernes fagforening BUPL.

- Det er sådan, at vi ikke er nævnt på listen. Jeg forstår godt, at der er nogen, som står foran os. De er særligt udsatte. Men når man kigger på smittetrykket i institutionerne, er vi på højde med nogle af plejecentrene, og derfor er det vigtigt, at vi får vacciner hurtigst muligt, siger hun:

- Selvfølgelig skal sundhedssektoren stå forrest, men så står vi også lige efter.

Fagforeningen havde håbet, at Mette Frederiksen havde valgt nødpasning i stedet for fuld åbning af daginstitutioerne.

- Vi har fået hundredvis af henvendelser fra bekymrede pædagoger, fordi de står uden værnemidler og skal tage imod børn og forældre. Vi er til stadighed udsat for smitte, siger hun.

Arbejdspresset er blevet værre

Ifølge Elisa Rimpler er det umuligt for pædagogerne at skærme sig ordentligt, fordi børnene blandt andet har brug for at kunne se deres ansigtsmimik. Desuden har især de mindste børn brug for at kunne komme tæt på pædagogerne, når de eksempelvis skal trøstes.

- Når pædagoger råber vagt i gevær, er det fordi, at man har nået en grænse, hvor man har svært ved at holde til det. Og vi skal holde til det i mange måneder endnu, siger hun.

Konkret håber Elisa Rimpler, at kommunerne vil sørge for færre børn i institutionerne, hvis der er pædagoger, som er syge, således, at det er forvaltningen, der prioriterer frem for den daglige leder. Videre håber hun på, at der sættes ressourcer af til professionel rengøring.

- Det er nogle af de ting, som vi mener, der skal til for at inddæmme smiiten, siger hun:

- Inden corona havde vi ikke fantastiske normeringer, og det har ikke ændret sig synderligt siden. Tværtimod har corona kun gjort arbejdspresset værre.