Pædagogformand dybt rystet

Tidligere på ugen rullede en dokumentar, der har skabt stor forargelse, over skærmen i de danske hjem.

TV2-dokumentaren 'Bag Facaden' viste scener fra to københavnske daginstitutioner, hvor man så groft omsorgssvigt af små børn.

- Du er en kæmpe egoist, siger en ansat i institutionen blandt andet til et barn i dokumentaren.

En, der især er chokeret over dokumentaren, er formand for pædagogernes fagforening BUPL, Elisa Rimpler.

- Da jeg så den her dokumentar, blev jeg så rystet og ked af det. Først og fremmest på børnenes vegne. Men også på pædagogernes og fagets vegne. Jeg har aldrig set noget lignende. Det burde ikke kunne ske, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, jeg taler for rigtig mange pædagoger, når jeg siger, at det har rystet rigtig mange, og de aldrig har set lignede.

Formanden understreger, at de institutioner, der er med i dokumentaren ikke er organiseret i BUPL.

Forældre beretter om kaos

26-årige Nicolai Høsts datter, Ellinor, blev i 2017 tilbudt en plads i en af vuggestuerne fra dokumentaren, men det syn, der mødte forældreparret, da de skulle aflevere datteren, var dybt foruroligende.

- Allerede da vi afleverede hende første gang, kunne min kæreste og jeg efter blot få minutter mærke, at det her ikke var godt. Alting var kaos, og jeg syntes ikke, at der var nogen som helst struktur, indleder han til Ekstra Bladet.

- Pædagogerne virkede ligeglade med deres arbejde. Da min datter skulle ind på en stue for at være med til at lege, var der kun én pædagog til rigtig mange børn. Der kommer senere en anden medarbejder ind på stuen, men de sidder begge ved bordet og giver kun opmærksomhed til få børn, mens resten farer rundt, og flere af dem er meget kede af det.

Vil ikke stemples

Elisa Rimpler håber ikke, at forældre vil ændre deres tillid til pædagoger.

- Jeg bliver ked af det, hvis der er nogen, der stempler os ud fra den udsendelse. Der er tusindvis af hamrende dygtige pædagoger.

Hun fortæller, at mange institutioner er pressede på bemanding, men hun mener ikke, at det, man ser i dokumentaren er et udtryk for for lav normering.

- Vi råber ikke på bedre minimumsnormeringer, fordi vi vil undgå de her situationer. For det her må ikke ske uanset hvad. Vi gør det for at sikre mere nærvær og god pædagogik

- Hvad vil du sige til de forældre, der er bange for at aflevere deres børn i en daginstitution oven på den her dokumentar?

- Jeg vil opfordre til, at man åbner endnu mere op. Forældrene skal gå til pædagoger og ledere med deres bekymringer. Og vi skal forsikre forældrene om, at vi altid er ærlige overfor dem.

Opråb til politikere

Flere politikere har meldt sig i debatten oven på dokumentaren og krævet minimumsnormeringer, men det er lidt for sent, mener BUPLs formand.

- Jeg kan blive så forbandet over, at man skal se så grelle eksempler, før politikerne vågner op, siger hun afslutningsvis.

- Vi skal ikke lave børneopbevaring eller børnekenneler. Institutionerne skal ikke bare være et sted, hvor børnene er, mens forældrene er på arbejde.