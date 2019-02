Pædofilsag koster YouTube dyrt

Selv om det altså fortsat er ganske nemt at finde videoer med børn, som pædofile har overtaget med klamme kommentarer og tidskoder til de erotiske passager, så mener YouTube, at tjenesten gør meget for at stoppe misbruget.

'Alt indhold - også kommentarer - som udsætter mindreårige for farer er afskyeligt, og vi har en klar politik, der forbyder den slags på YouTube,' siger en unavngiven talsmand til The Verge.

'Vi forfølger også disse sager aggressivt og melder sager til de relevante myndigheder. Vi fjerner indholdet fra vores platform og slettet konti.'

'YouTube fortsætter med at investere voldsomt i teknologi, moderatorer og partnerskaber med andre for at tackle problemet.'