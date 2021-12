Pakkekaos inden jul: Klagerne vælter ind

Det giver udfordringer, når bestilte pakker ikke kommer frem og finder deres retmæssige plads under træet, men problemerne kan for nogle af Dao's kunder vokse sig endnu større, når de skal have fat i nogen, der kan løse problemet

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Der kan blive rigtigt travlt i den lille familie, når julegave-pakkerne ikke helt er klar.

Mange gave-givere prioriterer derfor at være i god tid for at være helt sikre på at kunne redde kastanjerne ud af ilden, hvis der nu skulle gå noget galt.

Et blik på Dao's Trustpilot-side viser, at mere end 400 personer de seneste syv dage har haft så dårlige oplevelser med Dao, at de har givet dem den laveste score på en ud af fem stjerner.

Ringede 30 gange

Klaus Bergh Svendsen er en af de borgere, der stadig ser langt efter sin pakke leveret af dao.

Den skulle være leveret 26. november, og det skal vise sig at blive en længere kamp for Klaus at få fat i en medarbejder i dao's kundeservice.

- Jeg forsøger at ringe til dem 30 gange, men jeg har ikke held til at komme igennem en eneste gang, siger Klaus Bergh Svendsen

Dao skriver ellers på deres hjemmeside, at telefonerne er åbne fra 8.30 til 12.00, men her bliver Klaus ikke mødt af andet end en indtalt besked.

- Det eneste, jeg hører fra dem, er en besked, hvor de siger 'vi får for mange henvendelser og kan desværre ikke besvare dit opkald'- herefter afbrydes opkaldet af sig selv.

Det sker på alle tidspunkter, hvor Klaus har forsøgt at kontakte dao. Ekstra Bladet løber ind i samme udfordring, da vi prøver at komme igennem til kundeservice. Opfordringen fra den indtalte besked lyder på at ringe tilbage på et andet tidspunkt. Det tidspunkt lader dog ikke til at være nogen af de 30 gange Klaus har ringet på.

Stor frustration

Kaster man et blik over på Dao's side på Trustpilot, ser det også ud til, at flere af de negative anmeldelser går på samme udfordring som Klaus'.

'Telefonisk får man at vide, at de ikke kan servicere flere og må lægge på, og mailhenvendelser via kontaktformular kommer der her efter en uge fortsat ikke svar på,' lyder det fra en af virksomhedens anmeldere.

Klaus er mere ihærdig end de fleste, men han støder på benspænd i sin søgen efter hjælp fra Dao.

- Jeg tænker, at jeg kan få deres opmærksomhed ved at kommentere på et af deres opslag på Facebook.

Det er dog ikke muligt, da Dao har begrænset, hvem der må kommentere deres opslag. Og det må Klaus i hvert fald ikke.

Han ender med at få hul igennem til Dao ved at bruge deres Messenger-funktion og her får han endelig at vide, at virksomheden vil starte en undersøgelse af, hvor hans julegave er blevet af.

Den korrespondance fandt sted 2. december, og Klaus venter stadig spændt på, hvornår der skulle komme nyt om den manglende pakke.

- Jeg har skudt en hvid pil efter nogensinde at se pakken, men det frustrerer mig rigtig meget, at det skal være så svært at få fat i nogen, der kan hjælpe, siger Klaus Bergh Svendsen.

'Vi beklager'

Det har ikke været muligt at få et interview med Dao's administrerende direktør, Morten Villberg. Han har i stedet valgt at besvare vores henvendelse med et skriftligt svar på mail.

‘Dao har igen i år sat rekord i antal pakker efter Black Friday og i forbindelse med julehandlen. Det betyder desværre, at vi oplever en voldsom stigning i antal henvendelser i vores kundeservice.

Åbningstiden på vores telefon er derfor begrænset - vi beklager meget den ulejlighed, det medfører. Vi kan hjælpe flere kunder på mail, da behandlingstiden pr. sag er kortere, når vi får alle oplysninger via vores formularer på Dao.as.

Det er vores håb, at vi dermed hurtigere kan komme tilbage til fuld åbningstid på telefonen.

Vi beklager, at pakker for tiden kan være længere tid undervejs og forsikrer vores kunder og modtagere om, at vores fulde fokus er på at få leveret pakkerne som hurtigt som muligt,' skriver han.