Pakket på stranden: - Det er ikke særlig smart

- Vi vender om.

En del valgte fredag sidst på eftermiddagen at vende cyklen og finde et andet udendørs opholdssted end Danmarks vel nok mindste bynære strand, Svanemøllen.

Det er Københavns tættest pakkede badestrand.

Foto: Stine Tidsvilde

- Når vejret er godt, bliver Svanemøllestranden fyldt med det samme, og sådan er det også i år, siger Jakob Schrøder fra livredderteamet i Københavns Kommune.

På en græsplane et boldkast fra sandet stod 23-årige Danni Johansen og betragtede velsagtens 1000 strandgæster i sandet.

- Det er ikke særlig smart, synes Danni Johansen. Foto: Stine Tidsvilde

- Se, der er rigtig mange mennesker på stranden i dag, og folk i forskellige aldersgrupper, og smittefaren er stor for de ældre, så derfor har vi valgt at trække os herop i dag. Jeg synes godt, at folk kunne tænke sig mere om. Der er stadig folk, der bliver smittet, og stadig folk, som dør. Det er ikke særlig smart, sagde Danni Johansen.

Ekstra Bladet spurgte en håndfuld tilfældigt udvalgte strandsild samt en strandløve, om de havde tænkt over risikoen.

- Man tænker lidt på det, men det har i de her dage ikke været vores højeste prioritet. Og folk holder sig i de grupper, de kom i, og holder en vis afstand, så det er ikke slemt, siger 24-årige Catja Alcoat med veninden Frederikke Kongsløv, 22 år.

Corona-risikoen har ikke højeste prioritet hos Catja Alcoat (tv.) og Frederikke Kongsløv. Foto Stine Tidsvilde

Et frisbee-kast væk lå den 27-årige Pernille.

- Vi tænker lidt over det, men generelt er folk gode til at holde afstand, og vi har fundet et ret godt sted, hvor der ikke er så mange mennesker.

Veninden Natascha var ikke helt enig.

- Jeg synes, at folk holder mindre afstand efterhånden for eksempel i køen til kiosken. Folk tænker ikke over det. Nu er det blevet sommer, og nu er det vigtigere overhovedet at få lov til at komme ud, så folk glemmer det lidt.

Ekstra Bladet tjekkede køen, hvor folk faktisk holdt rimelig god afstand, undtagen tilsyneladende forelsket midaldrende ægtepar, som ikke brød nogen regler. De syntes at være enige med Sundhedsstyrelsens direktør Brostrøm, der som et lyspunkt i en mørk tid sagde:

- Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsner.

- Folk er sunde og friske og nyder vejret, siger den ubekymrede Rami. Foto: Stine Tidsvilde

Rami Alzaidi, 22 år, nød udsigten fra en strandstol.

- Nu er vi udendørs, og her er nok afstand. Det gælder især, hvis man er indendørs. Også når man står i kø, er der en meters afstand. Folk er sunde og friske og nyder vejret. Hvis ikke man kan smutte til Marabella, må man tage til Svanemøllen Strand, grinede den tilfredse unge mand.