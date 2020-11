Palæstinensisk chefforhandler død med coronavirus

En af de mest fremtrædende palæstinensiske profiler de seneste mange år har mistet livet efter at være blevet smittet med covid-19.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.

Saeb Erekat, der var chefforhandler for palæstinenserne, blev 65 år gammel. Han døde på et hospital i Jerusalem efter alvorlige følger med virussen.

Erekat oplyste selv 9. oktober, at han var blevet testet positiv, men hans tilstand er siden forværret.

Ifølge BBC har lægerne oplyst, at det var særdeles vanskeligt at behandle ham, da han for tre år siden havde fået foretaget en lungetransplantation, og at han havde nedsat immunforsvar og en bakterieinfektion foruden coronavirus.

I den sidste tid var han lagt i kunstigt koma og i respirator.

Kendt ansigt

Saeb Erekat har stået i spidsen for fredsforhandlingerne med Israel i de seneste næsten 30 år, og han var et kendt ansigt, idet han altid var tilstede i forbindelse med større forhandlinger omkring konflikten i Mellemøsten.

Han har tilhænger af en to-statsløsning i konflikten mellem Israel og palæstinenserne, og han har derfor fordømt andre arabiske landes nylige normalisering af forholdet med Israel, idet han anså det som en blåstempling af den nuværende situation.

Saeb Erekat var gift og efterlader sig fire børn.