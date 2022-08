Paludan begynder på nyt studie: Vil ikke være uvidende

Til september starter ærkebiskop og partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, på teologistudiet på KU. Han forsikrer om, at han som en flittig kristen både kan gabe over en ny bacheloruddannelse, de kommende valg og juraen

De nye teologistuderende på Københavns Universitet kan allerede nu begynde at glæde sig til at få en ny, diskussionsvillig medstuderende på Søndre Campus på Amager.

Til september starter ingen ringere end partilederen for Stram Kurs, Rasmus Paludan, nemlig på sin bachelor i teologi ved Københavns Universitet.

Det bekræfter Rasmus Paludan over for Ekstra Bladet.

Ifølge partilederen skyldes det nye akademiske eventyr, at han allerede er ærkebiskop i den selvoprettede kirke Sankt Jakob Maurerdræberens Kirke, og at han gerne vil undgå at blive beskyldt for ikke at have styr på sin teologi.

- Da jeg også er primat i Skt. Jakob Maurerdræberens Kirke, så synes jeg bare, det var en god ide, at man ikke beskyldte mig for at være totalt teologisk uvidende, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

Annonce:

Nej tak til Folkekirken

Langt de fleste teologistuderende ender som præster. Det er dog ikke Rasmus Paludans intention på den måde at bryde rang den forkerte vej.

- Altså jeg er jo sådan set allerede ærkebiskop, så det ville jo være at snobbe nedad, hvis jeg skulle være præst. Men det at have en teologisk grad giver selvfølgelig en større grad af legitimitet til embedet.

Er det ikke lidt den omvendte rækkefølge først at blive ærkebiskop og så begynde at læse teologi?

- Nej, det synes jeg ikke, for der er ingen krav om, at man skal have en uddannelse for at være præst. Jo, i Folkekirken, men hvis jeg ville være præst i Folkekirken, havde jeg selvfølgelig meldt mig ind i den. Jeg mener ikke, at Folkekirken er den rigtige vej, selvom det selvfølgelig er bedre at være kristen end så meget andet. Jeg synes ikke, Folkekirken lærer folk det rigtige.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Søndre Campus ved Islands Brygge får sig snart en ny studerende. Foto: Jacob Ehrbahn

Annonce:

Gør som Jesus

Stram Kurs-lederen sammenligner selv oprettelsen af sin egen kristne gren med Jesus’ protest mod jødedommen. Han er dog for ydmyg til at bevæge sig ud i at sammenligne sig selv yderligere med frelseren – altså den oprindelige.

- Der er jo ikke nogen, der mener, at jeg bare svømmer med strømmen, og det kan man jo heller ikke sige, at Jesus Kristus gjorde. Han døde på korset for menneskets synder. Det er jo næsten den mest rebelske handling, man kan forestille sig, siger Rasmus Paludan.

Du siger, du gør nogle af de samme 'smukke ting', som Jesus gjorde. Hvor langt er der mellem dig og Jesus, synes du?

- Ved du hvad, noget af det, som Jesus jo lærte os, var jo ydmyghed. Så jeg vil slet ikke udtale mig om, hvor langt fra eller tæt jeg er på Jesus. Så bevæger man sig jo væk fra ydmygheden. Jeg sagde bare, at jeg prøver at gøre det samme som ham.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rasmus Paludans kommende studieliv kommer ikke til at påvirke den flittige politikers arbejde. Her til demonstration i Slagelse. Foto: Per Rasmussen

En 'flittig' kristen

Med kommende valg med Stram Kurs i både Sverige og Danmark samt en sideløbende karriere som advokat har Rasmus Paludan allerede en del på tallerkenen.

Annonce:

Men Paludans politiske støtter kan alligevel være rolige, for en bacheloruddannelse kommer ifølge partilederen ikke til at gå ud over det politiske arbejde, eftersom han allerede har styr på det latinske, og undervisningen kun løber op i 4-6 timer om ugen.

- Jeg er jo blevet beskyldt for rigtig, rigtig meget i pressen, men jeg erindrer dog ikke, at jeg nogensinde er blevet beskyldt for at være doven og heller ikke principløs, siger han og fortsætter:

- Og hvis vi nu skal tale om at gøre noget godt kristent, så synes jeg jo, at man skal lede ved eksempel. Og jeg skal blankt indrømme, at der er ting, hvor jeg ikke leder ved et godt eksempel, jeg er jo kun et menneske, netop ikke Jesus. Men i forhold til at være flittig, så synes jeg, det er et flot eksempel.

Men spørgsmålet er vel, om man også kan være flittig alle steder på én gang? Man skal jo for eksempel lære latin på studiet?

Annonce:

- Nej, ingen kan være flittige alle steder på én gang. Men det er jo heller ikke det, jeg vil. Latin har jeg allerede bestået, da jeg læste latin i 2010-2011, så det første semester bliver lidt mildere, siger Rasmus Paludan, der altså glæder sig til snart at blive en del af det teologiske studiemiljø på Københavns Universitet.