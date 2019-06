Paludan efter vejdrama: Han ville køre mig i rabatten

Hvad der skulle have været en uskyldig badetur til Hornbæk Stand kunne være endt helt galt for den kontroversielle partileder Rasmus Paludan.

På Helsingørmotorvejen trak partilederen ud i venstre vognbane for at give plads til en bil fra en tilkørsel, da en BMW ifølge ham selv pludselig bragede frem bagfra med voldsom fart.

- Den var meget få centimeter fra at køre op i mig. Jeg blev noget chokeret over situationen. Selvfølgelig havde jeg set, at der var bagudkørende trafik, men jeg havde ikke kunne forudse, at han kørte SÅ hurtigt, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg orienterede mig for at kunne køre ind i højre vognbane, så han kunne komme forbi, når han nu havde så travlt, men det nåede jeg ikke, da han selv foretog en overhaling højre om i stedet for.

Efter overhalingen lagde BMW'en ifølge Paludan sig foran hans bil og bremsede kraftigt op.

- Under overhalingen svingede han desuden ind i mig. Han prøvede i bund og grund at køre mig af vejen, fordi han foretog et delvist sving over i venstre vognbane, da han var ud for mig i højre vognbane, fortæller han.

Politiet slog til

Ifølge partilederen blev BMW'en herefter stoppet af politiet, som anholdte føreren af vognen.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der tit er politifolk i nærheden af mig, siger han.

Paludan beskriver situationen som chokerende, da han mener, at den anden bilist skabte en farlig situation med fuldt overlæg.

- Det er da ikke rart, specielt ikke set i lyset af mit andet trafikuheld i onsdags. Så det har ikke været en særlig god 'færdselsuge' for mig, joker Paludan.

- I onsdags var der dog ikke nogen, der forsætteligt gjorde noget galt. Der var der en anden bilist, der lavede en fejl.

Nordsjællands Politi bekræfter, at Rasmus Paludan har været involveret i en hændelse på Helsingørmotorvejen lørdag, men har derudover ingen oplysninger om sagen.