Paludan opkøber skoler

Stram Kurs og lederen Rasmus Paludan har på to uger opkøbt to skoler på tvangsauktion. Planen er at åbne et kristent trossamfund

Coronakrisen kradser, men tilsyneladende ikke helt så meget hos Rasmus Paludan og Stram Kurs.

De seneste to uger har de nemlig ikke bare erhvervet sig én friskole men har derimod købt hele to friskoler, der var sat til salg på tvangsauktion.

Fredag købte Stram Kurs friskole nummer to, denne gamg beliggende i Tarm, da han overbød en lokal ejendomshandler. Prisen for friskole nummer 2: 520.000 kroner, skriver Ringkøbing Skjern Dagbladet.

Udover købssummen skal Rasmus Paludan også punge ud med 230.000 kroner til Ringkøbing-Skjern Kommune, fordi der også er et pantebrev, der skal betales ud.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Rasmus Paludan er kendt for at rejse land og rige rundt med islamkritiske demonstrationer. Han står på billedet her med en af de meget omtalte Muhammed-tegninger i hånden. Foto: Anthon Unger

Psykisk syg blev udnyttet, lyder tiltale: Presset til at myrde Paludan

Købte friskole i Rødding

Torsdag 26. november, altså i sidste uge, købte Rasmus Paludan og Stram Kurs den første friskole på tvangsauktion.

Her faldt valget på en friskole i Rødding, der ligger godt 108 kilometer nordpå fra hans nyerhvervelse i Tarm.

Rasmus Paludan har udtalt om skolen i Rødding, at han vil etablere et kristent trossamfund, hvori islamkritikeren selv vil være ærkebiskop.

- Vi vil rigtig gerne holde gudstjenester og kurser i sand kristendom, som folkekirken har forladt, fordi folkekirken tilbeder islam. Så det vil vi rigtig gerne bruge tid på med vores sognebørn der, udtalte Rasmus Paludan til TV2 i forbindelse med købet.

Hvis Stram Kurs politikeren forventer en varm velkomst i Rødding, så skal han nok kigge langt efter den. Byens udviklingsråd har nemlig allerede været ude og udtale sig om deres bekymringer angående den nye tilflytter.

- Jeg kan ikke lige se, hvad han skulle kunne bidrage med. Det, som borgerne i byen er nervøse for, er, om det kan trække noget ballade af en slags med sig, udtalte Finn D. Andersen, formand for Røddings udviklingsråd.

Byens borgere er derfor lige nu i gang med at undersøge muligheden for at købe friskolen af Rasmus Paludan, så byen kan forblive kendt for at være æblernes by.