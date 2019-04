Paludan raser: 'Burn them all'

Kontroversiel politiker kalder det en falliterklæring, at han igen har fået forbud mod at demonstrere

Københavns Vestegns Politis forbud mod Rasmus Paludan og Stram Kurs' demonstrationer er mildest talt ikke faldet i god jord hos partiets kontroversielle leder.

- Til Vestegnens Politi har jeg mest lyst til at sige 'burn them all', joker Paludan med slet skjult reference til tv-serien 'Game of Thrones'.

- Hvis det virkelig er sådan, at man ikke mener, man kan hamle op med banderne, uanset hvor mange politiressourcer man sætter ind, kan folk så ikke se, hvilket problem det er? Så har staten ikke noget voldsmonopol længere.

'Voldsmonopol' er et begreb, som især anvendes i statskundskab. Begrebet henviser til statens eneret til at udøve vold og tvang - eksempelvis gennem militær og politi - at sikre dens suverænitet, og gøre det muligt at implementere de beslutninger, der bliver taget på vegne af borgerne.

- Selve grundlaget for retsstaten og demokratiet er, at staten har et voldsmonopol, men det er åbenbart ikke tilfældet længere, siger den fortørnede partileder.

- Det har sådan set været eroderet i lang tid, men i en hel uge siger Københavns Politi, at vi ikke længere har et voldsmonopol, og det gør Vestegnens Politi så også fra dag til dag. Det er en total falliterklæring.

Paludan forstår ikke, hvorfor Københavns Vestegns Politi mener, at der er behov for en konkret vurdering er trusselniveauet, hver gang han anmelder demonstration. Han mener, at truslen mod ham altid vil være høj:

- Københavns Politi har været ærlige. De har sagt: 'Ja, voldsmandens veto gælder. Vi kan ikke magte at beskytte Rasmus Paludan. Det er de voldelige og ikke grundloven, der bestemmer, hvornår man må demonstrere i en uge', siger han.

- Vestegnens Politi siger derimod, at det er en konkret vurdering, men det er det jo ikke. Banderne siger jo ikke pludselig 'for to dage siden ville vi gerne skyde og dræbe Paludan, men nu gælder det ikke længere'.

Politiinspektør: - Truslen er alvorlig

Ifølge politiinspektør Mogens Lauridsen fra Københavns Vestegns Politi skal årsagen til det seneste forbud blandt andet findes i nattens uroligheder i politikredsen:

- Vi vurderer løbende, hvordan situationen ser ud på Vestegnen, og det lægger vi til grund for, om vi mener, vi kan gennemføre det her uden, at det vil være til fare for den offentlige fred eller Paludan, siger han.

- Her til morgen har vi så vurderet, at det mener vi stadigvæk ikke, vi kan. Vi har blandt andet haft en del ildspåsættelser ude i Værebro i nat.

Værebro er et af de steder, hvor Paludan havde anmeldt demonstration fredag.

Politiinspektøren er ikke enig i Paludans kritik af, at trusselniveauet mod ham altid vil være højt, og han derfor aldrig kommer til at kunne gennemføre en demonstration i politikredsen:

- Det var eksempelvis ikke særligt højt, da vi havde besøg af ham i efteråret 2018, hvor han gennemførte tre-fire demonstrationer, siger han.

- Lige nu vurderer vi, at truslen mod Paludans arrangementer og ham selv er alvorlig. Det var den ikke sidste år.

Politiinspektøren tør ikke komme med et bud på, hvornår Stram Kurs igen kan svinge fanerne i gaderne på Vestegnen:

- Det håber jeg, han kan i morgen eller overmorgen, men det bliver en vurdering på dagen, siger han.

- Vores intention er, at han skal have love at demonstrere, men vi er nødt til at have nogenlunde sikkerhed for, at det kan gøres på en måde, så vi ikke risikerer, at uskyldige kommer til skade.

