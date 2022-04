Paludan reagerer: - Jeg vil hellere dø stående

Tre politifolk blev torsdag eftermiddag bragt på skadestuen som følge af optøjer i den svenske by Linköping, hvor Rasmus Paludan havde fået tilladelse til at holde en demonstration.

To af de tre tilskadekomne politifolk har fået lettere kvæstelser, mens der ikke er nogen melding om tilstanden for den tredje.

Nu sætter Rasmus Paludan ord på optøjerne til B.T.

- Jeg vil hellere dø stående end leve på mine knæ, lyder det fra partilederen over en telefonforbindelse til B.T.

Paludan fik for et par år siden svensk statsborgerskab og sagde i februar, at han vil stille op til valget til Riksdagen i september. Han har registreret Stram Kurs som parti i Sverige.

Derfor afholder han sine demonstrationer i Sverige over påsken, hvor det torsdag altså er endt i total ragnarok.

'Sat ild til nogle sider'

Vidner fortæller ifølge B.T, at Rasmus Paludan skulle have brændt en koran af, men det afviser Paludan med parolen, at 'der blev sat ild til nogle sider, men det regnede lidt'.

Ifølge SVT er der blev affyret fyrværkeri efter biler, mens der angiveligt også er kastet sten mod politi og redningsfolk.

Politiet finder det sandsynligt, at optøjerne kan vare til langt ud på natten, fortæller en kilde fra politiet til SVT.

Urolighederne har fået politiet til at indkalde forstærkning, skriver TT.

Optøjer spreder sig

Torsdag aften har optøjerne bredt sig til byen Norrköping, der ligger godt 40 kilometer længere mod sydvest.

Også her havde Paludan planlagt en 'offentlig sammenkomst', som han havde indhentet tilladelse til at afholde, skriver nyhedsbureauet TT og Aftonbladet.

Langfredag skal Paludan ifølge B.T afholde flere demonstrationer i området omkring Stockholm. To personer er anholdt, og fem personer er tilbageholdt.