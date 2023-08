Paludan reagerer på truende koran-sms: 'Forventeligt'

Har du også fået sms'en? Så hører vi gerne fra dig. Send os en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Hævn over dem, der brænder koraner af i Danmark.

Det er budskabet i en skræmmende sms, som flere danskere de seneste dage og timer har modtaget på engelsk.

Samtidig opfordres der i sms'en også til, at modtagerne udleverer Rasmus Paludan 'død eller levende', mens der udloves en dusør for den kontroversielle islam-kritiker.

Udstiller problemet

Ekstra Bladet har talt med Rasmus Paludan, der forholder sig ganske roligt til truslen mod ham.

- Nu har jeg jo været på Al-Qaidas dødsliste siden 2020, og 3. februar i år fjernede PET mig fra offentligheden, fordi de mente, at truslerne mod mig var så alvorlige, at det var farligt, at jeg overhovedet blev set offentligt. Truslerne mod mig er selvfølgelig ubehagelige, men der må man også bare sige, at de jo også er forventelige, indleder Paludan.

- Derudover må jeg sige, at 350.000 kroner i dusør for mig er alt for lidt. Hvis det skal være noget, så må det være sådan noget som to milliarder kroner, lyder det som direkte svar til den konkrete trussel mod ham i sms'en.

Sådan ser sms'en ud, som danske Mike Iversen har modtaget. Privatfoto

Nej til flere muslimer

Derefter begiver han sig ud i en længere forklaring på, hvorfor han mener, at sms'en er et argument for, at muslimer ikke bør befinde sig i Danmark.

- Det beviser jo det, jeg påstår: At det ikke ender godt, hvis muslimer er i Danmark. Med så relativt få muslimer, der er i Danmark, så allerede nu går regeringen på knæ over for muslimske trusler. Det bliver jo ikke bedre af, at der kommer flere muslimer til Danmark, siger Paludan blandt andet.

Det er endnu ikke kommet frem, hvem der reelt er afsender på sms'erne. PET oplyser, at de endnu ikke kan kommentere sms'erne.

Ekstra Bladet har også rettet henvendelse til både Udenrigsministeriet, den danske ambassade i Ankara samt Telia for at høre, om de er bekendt med sms'erne, som danskere har modtaget.

Paludan har længe været en kontroversiel figur på den politiske scene med både domme og attentatforsøg i bagagen.

