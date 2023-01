Paludans koranafbrændinger i København forløb uden anholdelser

Fredag har Rasmus Paludan brændt en koran af tre forskellige steder i København. Først ved en moské på Dortheavej, siden ved den tyrkiske ambassade og til sidst ved det russiske konsulat.

Martin Kajberg, som er vagtchef hos Københavns Politi, oplyser til Ritzau kort før klokken 17 fredag, at demonstrationerne er afsluttet. Politiet har ikke foretaget nogen anholdelser.

Den første demonstration begyndte lidt over middag. Den foregik foran moskéen på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter.

Der var massivt politiopbud med omkring 50 betjente og flere hollændervogne på plads ved demonstrationen.

Tilskuere forsøgte at overdøve Rasmus Paludan ved at spille høj arabisk musik under hans tale, hvilket gjorde ham tydeligt irriteret.

- Vi vil brænde koranen i vores væmmelse over islams ideologi og religion, sagde Rasmus Paludan under talen.

Ifølge en Ritzau-optælling overværede omkring 100 personer demonstrationen.

Omkring klokken 15 brændte Rasmus Paludan en koran af foran den tyrkiske ambassade på Østerbro. Her var der også moddemonstranter til stede.

Herefter gik turen videre til konsulatafdelingen af den russiske ambassade, som også ligger på Østerbro. Der er kun lidt over 100 meter mellem de to steder.

Det danske udenrigsministerium bekræfter fredag, at den danske ambassadør i Tyrkiet har været indkaldt til samtale som følge af de varslede demonstrationer.

- Danmark har et godt forhold til Tyrkiet, og det ændrer denne sag ikke på, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i en udtalelse.

Paludan brændte en koran foran Tyrkiets ambassade i Stockholm lørdag for knap en uge siden. Det har forværret forholdet mellem Tyrkiet og Sverige.

Ifølge Rasmus Paludan demonstrerer han imod, at Tyrkiet blokerer for Sveriges optagelse i Nato, og Rasmus Paludan er mener, at de vil have en effekt.

- Jeg tror, Sverige kommer ind i Nato før eller siden, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Tyrkiets ambassadør i Danmark.