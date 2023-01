Paludans løfte til Erdogan: - Jeg brænder en koran af hver fredag

Rasmus Paludan lover nu den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, at han vil brænde en koran af hver fredag, indtil Erdogan støtter et svensk Nato-medlemskab.

Det skriver Aftonbladet.

Faktisk lover Paludan, at Erdogan kan sørge for, at han 'aldrig brænder en koran af igen foran den tyrkiske ambassade'.

- Det er også et løfte om, at når han lukker Sverige ind i Nato, vil jeg aldrig i hele mit liv brænde en koran af foran en tyrkisk ambassade igen, siger Rasmus Paludan.

Tre koranafbrændinger i København

Løftet kommer i kølvandet på den seneste uges postyr, hvor Paludans koranafbrænding foran den tyrkiske ambassade i Stockholm har skabet en lavine af moddemonstrationer og internationale reaktioner.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Rasmus Paludan er blevet en væsentlig del af diskussionerne om Sveriges medlemskab af Nato, efter at han har brændt en koran af i Stockholm. Men er hans kamp vigtigere end Sveriges Nato-medlemskab? Og er han egentlig ikke bare en nyttig idiot for Tyrkiets præsident?

Ekstra Bladet har talt med den kontroversielle politiker, der formentlig ikke er færdig med at brænde koraner af

Men det er altså noget, som Paludan agter at fortsætte med.

Annonce:

Og det ser ud til, at Stram Kurs-lederen holder sit ord. Allerede i dag, fredag 27. januar, har Paludan nemlig varslet tre koranafbrændinger i København.

En foran moskéen på Dortheasvej klokken 12.30, en foran den tyrkiske ambassade klokken 14 og en foran den russiske ambassade klokken 15.30.

Ekstra Bladet arbejder i skrivende stund på en kommentar fra den tyrkiske ambassade i København om, hvordan de forholder sig til Paludans varslede koranafbrænding.

Mysteriet Paludan: Domme, hjerneskade og Maurerdræbernes kirke

- Det er Erdogans skyld

Koranafbrændingerne er udelukkende Erdogans egen skyld, udtaler Paludan til Aftonbladet.

- Jeg vil meddele, at det er Erdogans skyld. Nu hvor han ikke vil lukke Sverige ind i Nato, er jeg nødt til at lære ham om ytringsfrihed, indtil han gør det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tyrkiets præsident, Erdogan, har ikke meget til overs for Rasmus Paludans koranafbrændinger. Foto: Adem Altan/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Som jeg ser det, er Erdogan en løgner, og det er hans skyld, at det er nødvendigt at brænde en koran for at lære ham, hvordan ytringsfriheden fungerer. Når han siger, at det er en andens skyld, ved han ikke, hvordan kausalitet fungerer.

Rasmus Paludan lover i øvrigt, at koranafbrændingerne vil fortsætte hver fredag klokken 14.

Giver Paludan skylden

Den tyrkiske præsident, Erdogan, er imidlertid langtfra enig i, at alt postyret omkring koranafbrændingerne skulle være hans skyld.

Han giver nemlig Rasmus Paludans koranafbrænding skylden for, at han ikke længere støtter et svensk Nato-medlemskab.

'Den grimme handling i Sverige er en fornærmelse mod muslimer. Intet individ har ret til at chikanere, hvad muslimer eller for så vidt andre religioner finder helligt,' udtalte han 23. januar.

'Derfor skal de ikke forvente nogen støtte fra os i forhold til deres ønskede medlemskab i Nato.'

Der kan dog være andre grunde til, at Erdogan reagerer så stærkt på netop denne koranafbrænding, mener Tyrkiet-kender Deniz Serinci, der blandt andet har skrevet flere bøger om Tyrkiet.

Annonce:

- Erdogans stærke reaktion handler formentlig om, at han gerne vil vise sig frem op til det tyrkiske valg. Han vil gerne sende et signal til sit bagland om, at 'se, jeg er den der forsvarer muslimernes ære.'

Her er grupperne Erdogan frygter