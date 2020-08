Paludans nye naboer er utrygge

Borgerne i den lille stationsby Rødkærsbro mellem Viborg og Aarhus er ikke trygge ved tilstedeværelsen af islamprovokatøren, advokat Rasmus Paludans nye domicil i byen.

Paludan er flyttet til provinsen fra Enghavevej i København, hvor hans tidligere naboer er glade for afskeden. Selv om PET beskytter den kontroversielle politiker, så frygtede Rikke Torp alligevel for sin sikkerthed:

- Man bliver bekymret som overbo, når man hører biler bremse, høje lyde, eller når nogen har efterladt en Netto-pose ved opgangen,

Stifteren af partiet Stram Kurs har ikke alene flyttet sit partihovedkvarter og medhørende ungdomsfilial til Rødkærsbro, men også sit advokatkontor. Hertil kommer en række knopskud på Paludans islamkritiske virksomhed.

Således optræder Frihedens Stemme, Danernes Soldater IF, Bevar Det Danske Folk, Danskernes Lykke, Special Operations og Skt. Jakob Maurerdræberens Kirke alle på postkassen og under samme tag i en ældre, forsømt villa på Søndergade 40.

Vrimmel af politi

Flere af de lokale beboere er ikke meget for at stå frem. De frygter kontroverser med byens nye og temperamentsfulde tilflytter. De kan ikke undgå at lægge mærke til, at når Paludan er i byen, vrimler det med politi og PET-folk.

Rasmus Paludan styrer i dag partiet Stram Kurs - samt sit advokatkontor - fra denne noget forsømte bygning i stationsbyen Rødkærsbro. - Vi bliver boende her i mange år, siger Paludan. Foto: Anders Brohus

I nogle nedlagte mejeribygninger lige over Stram Kurs-domicilet kan PETs livvagter disponere over et et lokale med frit udsyn over til Paludans bygning.

- Han er her heldigvis ikke ret tit. Så meget politi øger på en måde utrygheden, lyder det fra en ældre mand, vi træffer ved Brugsen. Lige som næsten alle andre, Ekstra Bladet taler med, vil han gerne sige noget, men ikke have sit navn eller billede i avisen.

Krysteragtigt

Det vil den 49-årige brolægger Ole K. Nielsen derimod gerne. Han er i færd med at lægge et nye fortov ved butikken, og han er ikke bange for Paludan eller andre Stram Kurs-folk:

Den 49-årige brolægger Ole K. Nielsen er ikke imponeret af Rasmus Paludan: -Det er noget lort, han laver. Han går rundt og sviner folk til, mens han gemmer sig bag sine livvagter. Det er krysteragtigt. Foto: Anders Brohus

- Han går rundt og sviner folk til, mens han gemmer sig bag sine livvagter. Når man opfører sig på den måde, må man også være mandfolk nok til at tage de klø, der eventuelt kommer.

Gør sig selv til et mål

Ved en lokal genbrugsbutik møder vi fysiurgisk massør Maria Nesgaard. Hun bryder sig ikke om, at Rasmus Paludan og hans støtter har etableret sig i Rødkjærsbro:

- Hans holdninger er jo så ekstreme, at han gør sig selv til et mål. Det skaber utryghed i så lille en by. Hvis nogen, der hader Paludan, går til angreb på ham her i byen, kan det jo også gå ud over andre.

Maria Nesgaard mener, at politiets millionudgifter til at bevogte den 38-årige advokat er absurde:

Maria Nesgaard synes, politiets enorme udgifter til bevogtning af Rasmus Paludan er absurd høje: - Jeg ved godt, det er prisen for ytringsfrihed, men ærlig talt kunne de penge nok gøre bedre gavn andre steder i øjeblikket. Foto: Anders Brohus

- Det forarger mig, at en enkelt person kan lægge beslag på så meget politi. Jeg ved godt, det er prisen for ytringsfrihed, men ærlig talt kunne de penge nok gøre bedre gavn andre steder i øjeblikket.

Paludan: - Flyt hvis du er utryg

Der bliver passet godt på Rasmus Paludan. Politikerens holdninger gør ham til en truet mand. Foto: Kenneth Meyer

Stram Kurs-bossen Rasmus Paludan har ét råd til de Rødkærsbro-borgere, som er utrygge ved hans og partiets tilstedeværelse i byen:

- Så må I jo flytte. Vi bliver boende her i mange år, siger han.

- Vi flyttede herover, fordi vi ønskede at drive Stram Kurs' partikontor i fred og ro og helst anonymt i Rødkærsbro. Det var grunden til, at vi flyttede aktiviteterne fra det tidligere partikontor i København.

- Men så var der en eller anden nabo, der kontaktede lokalavisen Viborg Stifts Folkeblad, som gav den hele armen med store billeder, fuld adresse og så videre. Og så røg historien i Berlingske Tidende og ud i hele landet.

- Hvis nogen ønsker at få mig slået ihjel, er det da den helt rigtige måde at gøre det på, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

Han har ikke selv oplevet fjendtlighed eller modvilje i Rødkærsbro:

- Jeg har kun mødt venlighed i byen, og vi har en fin dialog med naboerne.

Drabsforsøg mod Paludan fortsat hemmelig

Knivmanden fik hurtigt behandling efter politiet havde skudt ham. Foto: Øxenholt Foto

Knivangrebet på Rasmus Paludan i Aarhus Vest grundlovsdag, hvor to mellemøstlige mænd sidder varetægtsfængslet, kører fortsat for lukkede døre.

Men i løbet af kort tid afklares det, hvornår sagen i givet fald kommer for retten og dermed til offentlighedens kendskab.

- Jeg tror, der kommer skred i juraen inden for et par måneder, siger specialanklager Jesper Rubow.

Knivmand ramt af skud

Det dramatiske knivangreb skete på et grønt areal overfor Gjellerup-bebyggelsen i det vestlige Aarhus, hvor Rasmus Paludan under stærk politibevogtning holdt et af sine mange anti-Islam optrin.

Pludselig gik en knivbevæbnet mand frem mod Paludan. Trods advarsler fra politiet nægtede den 52-årige mand at smide kniven, hvorefter han blev nedlagt med et skud i det ene ben. Den følgende nat anholdt politiet en 40-årig mand og sigtede ham for meddelagtighed.

