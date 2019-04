Pandaer får 500 kilo bambus med til Danmark som madpakke

To kinesiske pandaer skal om få timer ud på en længere flyvetur til Danmark.

Pandaerne er blevet tjekket en sidste gang, og nu er de klar til at blive læsset i kasser og kørt til lufthavnen.

Det fortæller dyrlæge Mads Bertelsen, der er udsendt fra Zoologisk Have i København og følger dyrene på den lange rejse.

- Flere års forberedelse er lige ved at kulminere, når vi om få timer får dem læsset i kasser.

- De har været isoleret fra de andre pandaer for ikke at samle eventuel smitte op inden afrejse, siger dyrlægen.

Det er en længere rejse, der venter pandaerne.

Først skal de på en tre timer lang flyvetur fra Chengu Panda Base til Beijing.

Lang tur

Her er der et ophold på nogle timer, inden de skal læsses om bord på et SAS-fly med kurs mod København.

Turen tager ni en halv time.

Xing Er og Mao Sun, som pandaerne hedder, får mad med hjemmefra.

- Pandaerne får en madpakke med på 500 kilo bambus. Til selve flyveturen regner vi med, at de nok spiser 30-40 kilo.

- Resten spiser de så i København, så vi får en slags glidende overgang til den bambus, de skal spise i Danmark, siger Mads Bertelsen.

Erfaringen er, at pandaerne ret hurtigt falder til ro, når først flyet er i luften.

- Når først kasserne bliver lukket til, og flyet er i luften, falder dyrene formentlig til ro.

- De vil nok synes, det hele er mærkeligt, men sandsynligvis vil de bare begynde at gumle på noget mad, siger Mads Bertelsen.

Dyrene får således ikke noget beroligende inden turen.

- Vi ville normalt give noget beroligende. Men det er der ikke tradition for, at man gør i Kina. Og eftersom det er deres ansvar at sende dyrene afsted, så får de det ikke, siger Mads Bertelsen.

Pandaerne udlånes af kineserne som en slags gestus over for Danmark.

De får til huse i et splinternyt pandaanlæg i Zoologisk Have i København til en pris på 160 millioner kroner.

De sort-hvide bjørne ankommer torsdag aften til København. 10. april er der gallaåbning med deltagelse af dronning Margrethe og andre æresgæster.

Fra 11. april kan havens gæster se pandaerne i deres nye omgivelser.