Pandaerne på vej: Sådan er de

Der venter danskerne en stor oplevelse, når København Zoo 11. april viser de to nyankomne pandaer frem for offentligheden.

Det lover en af de danskere, der kender dem allerbedst: deres dyrepasser, Rasmus Pedersen

- Det er jo gået hen og blevet et ikonisk dyr, som i sig selv er en vigtig ambassadør for sin art og for arbejdet med at bevare dens naturlige levesteder. Men derudover mener jeg også, at der er tale om et flot, finurligt dyr, der er er fascinerende at se på, fortæller han på en telefon fra Kina, hvor han lige nu tager sig af hjemtransporten af de to store bjørne.

Især har Rasmus Pedersen lagt mærke til to ting, man kan holde øje med, når man besøger dem.

- Det gælder først og fremmest om at tage sig god tid. Selv synes jeg, det er vildt sjovt at se dem spise bambus. Hvordan de stille og roligt piller bambussen fra hinanden og spiser dem.

- Og hvis man skulle være så heldig at se dem løbe, er svært ikke at smile lidt. Det er sjovt at opleve den store bjørn løbe afsted med sine hjulben ud til siderne.

Sådan foregår turen til Danmark De to pandaer flyver til Kastrup med mellemlanding i Beijing. De bliver fragtet i hver sin kasse, som de allerede er ved at vænne sig til, der er to-tre kubikmeter, fortæller dyrepasser Rasmus Pedersen. - Vi kommer ikke til bedøve dem helt, da risikoen for at de kommer noget er større på den måde. Men de bliver dog bedøvet lidt, så det måske kan tage toppen af deres uro. De forbliver altså ved bevidsthed. Med sig får pandaerne også 500 kilo kinesisk bambus, så de kan gnaske lidt på undervejs, hvis det bliver nødvendigt. - Når de kommer til Kastrup vil de skulle blive i lufthavnen en times tid, mens papirarbejdet bliver ordnet, og så bliver de hurtigst muligt kørt til deres anlæg i Zoo. De skal ikke som sådan i karantæne i lufthavnen, den kommer til at foregå i deres eget anlæg, der er adskilt fra andre dyr.

Voldsomme dyr

Selv om de to pandaer er nuttede, så er det dog vigtigt ikke at tage fejl af dem, fortæller Rasmus Pedersen.

- Vi har altid gitter imellem os, når vi håndterer dem. For det ER altså voldsomme dyr. Hvis de vil gøre dig noget, kan det gå rigtig galt. Så derfor kan vi ikke risikere at komme tæt på dem uden hegn imellem os.

Ifølge Rasmus Pedersen er der desuden et par ting, der adskiller de to pandaer, der ellers har nogenlunde samme højde og drøjde.

- De vejer nogenlunde det samme, men når man går op og ned af dem, er der jo selvfølgelig nogle ting, man lægger mærke til, der adskiller dem, forklarer han og fortsætter:

Dyrepasser Rasmus Pedersen i det nye pandanlæg i København Zoo tirsdag 19. marts 2019. Foto: Ritzau Scanpix

- Hannen (Xing Er, red.) har en lidt længere, mere pjusket pels, og hans hoved er lidt bredere. Og så er han utroligt rolig. Hunnen (Mao Sun, red.) har en kortere, lidt mere tæt pels, og så er hun måske lidt mere påpasselig.

Kort om pandaerne Hunnens navn: Mao Sun

Alder ved ankomst til ZOO: 4 år

Vægt: 113 kg



Hannens navn: Xing Er

Alder ved ankomst til ZOO: 5 år

Vægt: 114 kg Begge pandaer har fødselsdag til sommer

Rasmus Pedersen håber desuden, at de to pandaer finder sig så godt til rette i det danske anlæg, at de kaster sig ud i at parre sig.

- Der er tale om et par sene teenagere. De er lige blevet kønsmodne, så vi håber da, at de har lyst til at parre sig med hinanden, når det er i sæson. Det er det mellem januar og april.

Pandaerne er en statsgave fra Kina til dronning Margrethe. De kan opleves i København Zoo fra 11. april klokken 9 i et spritnyt anlæg.