Pandas opførsel overraskede tysk zoo

Allerede for to år siden fik Zoo Berlin fint besøg fra Kina, og hvis man skal tro dem, kan vi godt begynde at glæde os

På torsdag kan man for første gang møde de famøse pandaer Xing Er og Mao Suni i Københavns Zoo, men tyskerne har allerede haft glæde af deres to pandaer i næsten to år.

I juni 2017 modtog vores naboer mod syd nemlig pandaerne Meng Meng og Jiao Qing, der siden er blevet en gedigen succes for Zoo Berlin.

- Siden pandaerne ankom, har Tyskland været ramt af 'pandafeber', fortæller en talsmand fra Zoo Berlin til Ekstra Bladet.

- Vi har ikke bare fået verdensomspændende medieopmærksomhed, men antallet af besøgene er også steget betragteligt. Den dag i dag er pandaerne stadig de mest populære dyr i haven.

Opstartsproblemer

På trods af de fine ord har det ikke været helt gnidningsfrit for tyskerne at få besøg fra fjernøsten. Pandaen Meng Meng insisterede eksempelvis på at gå baglæns rundt, da hun ankom til Tyskland.

- Meng Meng er en lille diva. Hun kræver enormt meget opmærksomhed fra dyrepasserne. Hvis hun ikke får det, som hun vil have det, eller hvis der er noget, som hun ikke kan lide, kan hun stadig finde på at gå baglæns, oplyser Zoo Berlin.

- Vores pandahold har dog formået at stoppe den opførsel næsten fuldstændigt.

Zoo Berlin forventer ikke, at deres danske kollegaer i København kommer til at opleve noget lignende.

- Meng Mengs opførsel overraskede os lidt i starten, men vi er virkeligt tilfredse med måden, pandaerne har akklimatiseret sig på, fortæller Zoo Berlin.

Hvis deres ord står til troende, kan både befolkningen og Københavns Zoo altså glæde sig gevaldigt over det pandaeventyr, vi har begivet sig ud på.

- I kan se frem til nogle fascinerende dyr, som kommer til at vinde danskernes hjerter på ingen tid, lyder det fra Zoo Berlin på spørgsmålet om, hvad danskerne kan vente sig af de to nye kinesere.