Pandemien satte gang i netdating - også for folk i parforhold

De mange timer på sofaen har tilsyneladende fået folk i faste forhold til at kigge sig om efter andre muligheder, da folk i høj grad skulle blive hjemme under coronapandemien.

Ni procent af mænd i faste parforhold har benyttet sig af datingapps og datinghjemmesider i løbet af coronapandemien, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Syv procent af kvinder i faste parforhold har svaret det samme.

- Hvis man har en fast partner, kan det gå flere veje, når man ryger i lockdown. For nogle mennesker er det blevet rigtig intenst og dejligt, men for andre er det blevet tydeligt, hvis der er noget mislyd ved forholdet.

- Det kan være, man har fået øje på, at man i virkeligheden ikke er specielt gode sammen, siger Sara Skaarup, der er sexolog og klummeskribent for Politiken.

Når det er sagt, siger hun, er det vigtigt at huske på, at flere og flere par laver aftaler om, at det er i orden at kigge efter andre online - både på grund af tidsfordriv og for noget, der kan føre mere med sig.

Generelt viser opgørelsen fra Danmarks Statistik, at folk netdater i højere grad end før.

Stigningen i brugen af netdating skal tages med et vist forbehold, eftersom tallene, der danner grundlag for undersøgelsen, er indsamlet, da mulighederne for fysisk samvær var begrænset på grund af covid-19.

- Alle mennesker er jo gået ned på kontakt, mens vi har været i hjemmekarantæne. Vi har været alene, så det her med at have en livline og en kontaktflade med andre mennesker bliver vigtigt, siger Sara Skaarup.

Desuden mener hun, at coronapandemien kan have konfronteret nogle mennesker med deres egen dødelighed. Det har måske givet anledning til lidt genovervejelser af livsvalg.

- Der er ret mange mennesker, der i 2020 for første gang har oplevet, at de måske i virkeligheden ikke bare hygger sig i sit eget selskab, men at de er ensomme, og at de gerne vil have nogen at følges med, siger hun.

Der er cirka 600.000 brugere på datingapps- og sider i Danmark. Cirka 350.000 - svarende til tre ud af fem - er mænd.

For bare ni år siden havde kun syv procent af befolkningen mellem 16 og 89 år benyttet sig af netdating. I dag står det tal på 12 procent.