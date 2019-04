Panik: Bikinimodeller jagtet af kænguru

De smukke kvinder fik fart på, da en kænguru besluttede sig for at være med til en fotooptagelse

En gruppe bikinimodeller fik ødelagt deres sexede fotooptagelse ved en pool i Australien, da en energisk kænguru besluttede sig for at være med til festlighederne.

Den hoppende party-crasher ville nemlig også gerne være med på billederne.

Det skriver manden bag videoen på sin Instagram-profil.

Kvinderne var samlet ved huset 'Gold Coast Mansion', der er ejet af den notoriske playboy og millionær Travers Beynon, der ifølge Fox News er kendt som 'The Candy Man'.

Til videoen står der meget reelt, at der er tale om et 'kænguru-angreb'.

Videoen viser seks modeller, der løber forbi en gigantisk pool, mens de skræmte kigger efter kænguruen, der er efter dem.

En af kvinderne vælger endda at hoppe i poolen for at undgå kontakt med det fotogene dyr.

Den kendte playboy

Travers Beynon er blevet kaldt den australske Hugh Hefner og poserer ofte med letpåklædte kvinder på sine sociale medier.

Sidste år blev hans profil lukket ned, fordi Instagram mente, at der var for meget vulgært indhold på siden.

Han bor i sin villa med sin kone, kæreste og op til fire forskellige kvindelige gæster hver aften.