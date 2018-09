Panik for Nordea-kunder: Pengene er væk

Et teknisk-nedbrud er skyld i, at pengene forsvinder, når Nordea-kunder overfører penge fra en konto til en anden

Katjiing, katiing, katjiing.

Lønkronerne ruller i dag ind på danskernes lønkontoer landet over. Det betyder formentlig et plus på kontoen og tid til at betale regninger.

Men for Nordeas kunder forsvinder pengene mellem hænderne.

Et it-nedbrud betyder lige nu, at når man f.eks. overfører penge fra en konto til en anden, at pengene forsvinder. De er i hvert fald ikke til at se på kontoen.

- Vi har et problem, som vi opdagede i morges klokken fire.

- Vores IT-afdeling knokler lige nu for at få styr på det. Vi har identificeret problemet, og nu arbejder vi på at få det løst, siger Tenna Schoer fra Nordeas presseafdeling.

Det er hovedsageligt overførsler kunderne laver ud af banken. Men det kan også ske for overførsler, der bliver lavet internt. Lige nu arbejder banken på at få helt styr på situationen.

Bare rolig...

Ventetiden er lige nu lang hos Nordeas kundeservice, hvor mange bekymrede danskere ringer ind. Det kan være mange tusinde kroner, der er forsvundet ud i det blå.

- Pengene er gud ske lov ikke forsvundet. De vil blive overført, når vi har gang i systemerne igen.

- Det er super ærgerligt og vi er virkelig kede af det over for vores kunder. Der bliver arbejdet benhårdt på at få det fikset, siger Tenna Schoer.

Nordea har næsten 1,5 millioner privatkunder.