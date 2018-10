Panik i berømt sexklub: 100 frygtede meningitis efter 'bizar' fest

Ung mand blev så syg af den frygtede sygdom, at han ikke kunne forklare, hvem han havde været sammen med

Myndighederne i Berlin slog i denne uge meningitis-alarm efter en festlig aften i establissementet KitKatClub, som bild.de betegner som Tysklands mest kendte sexklub.

Bild kalder også stedet 'berygtet' og skriver, at festerne er kendt 'deres seksuelle frigjorthed'.

Klubben fungerer som diskotek, og samtidig kan interesserede parter dyrke sex i fuld offentlighed.

Natten til søndag holdt klubben et såkaldt 'CarneBall Bizarre' - en fetisch-fest, hvor mange mennesker var til stede.

KitKatClub ligger i denne bygninger i Köpenivker Strasse i Berling. Foto: Markus Schreiber/AP

Mandag måtte en af deltagerne imidlertid søge læge. Han fik det meget dårligt, og symptomerne blev øjeblikkeligt diagnosticeret som bakteriel meningitis.

- Han havde høj feber, bevidsthedsforstyrrelser og svimmelhedsanfald. Han var længe ikke mulig at få kontakt med, siger Patrick Larscheid, læge og leder af sundhedsmyndighederne i bydelen Reinickendorf.

Den unge mand blev i ambulance kørt til hospitalet, hvor han kom under behandling med antibiotika.

Sygdommen kan medføre døden i løbet af få timer. Den smitter gennem fysisk kontakt, blandt andet i form af spyt og andre kropsvæsker, hvad der formentlig var en del af under festen.

Et murmaleri ved indgangen til sexklubben. Foto: Markus Schreiber/AP

Den alvorlige melding fik myndighederne til at opfordre alle til 'øjeblikkeligt at søge læge', hvis de havde været i klubben lørdag aften.

- En bekendt til patienten fortalte os, at de begge var til stede i KitKatClub, men han vidste ikke, hvem den syge person ellers havde været i kontakt med, tilføjer Patrick Larscheid.

Selv var den unge mand ikke i stand til at bidrage med oplysninger.

Efter myndighedernes alarm og et opslag på klubbens Facebook-side henvendte 100 gæster sig til læger og klinikker i byen i løbet af ugen, hvor de ifølge Bild fik forebyggende behandling

KitKatclub, der har et internationalt klientel, meddelte senere på ugen, at alle ansatte var symptomfri, men blev tilbudt antibiotika for alle tilfældes skyld.