Panik i Japan: En trussel mod samfundet

En dyster fremtid truer Japan.

Antallet af personer over 65 år er nemlig tårnhøjt, mens fødselsraten er bekymrende lav i det østasiatiske land. Den alvorlige udvikling har nu fået Japans premierminister, Fumio Kishida, til at bedyre, at der skal etableres et nyt regeringsagentur.

Det skriver The Guardian.

Står på kanten

Ifølge The Guardian har Japan verdens næsthøjeste andel af mennesker på 65 år og derover. Kishida fortæller, at det estimeres, at antallet af fødsler faldt til under 800.000 sidste år.

- Japan står på kanten af, hvorvidt vi kan fortsætte med at fungere som et samfund, lyder det fra premierministeren.

Japans premierminister, Fumio Kishida, talte til landets parlament mandag. Foto: Kim Kyung-Hoon/Ritzau Scanpix

Han siger samtidig, at politik vedrørende børn er et spørgsmål, som 'ikke kan vente og ikke kan udskydes'. Det inkluderer blandt andet etableringen af regeringsagenturet, som skal yde støtte til forældre.

Fumio Kishida ønsker desuden, at regeringen med tiden skal fordoble udgifterne til initiativer, som handler om børn.

Kina i problemer

Det er ikke kun i Japan, at man frygter fremtiden.

I sidste uge kom det frem, at Kinas befolkning er skrumpet for første gang i over 60 år. Ekstra Bladet har tidligere talt med kinaekspert ved Aarhus Universitet Mette Thunø, som ikke ser nogen nem vej ud af problematikken.

- Faktisk er det sådan både i Kina og i Japan, at der er skabt nogle leveforhold for småbørnsfamilier, som er så lidt familievenlige, at mange slet ikke har lyst til at sætte børn i verden, har hun forklaret.