Panik i kæmpe millionby

Paniske scener udspiller sig i øjeblikket i Kinas største by, Shanghai.

Der er nemlig stigende coronasmitte i millionbyen, hvilket har sendt hovedparten af byens 25 millioner indbyggere i isolation.

Kun sundhedspersonale, frivillige og folk med særlige tilladelser har lov til at forlade deres hjem.

Det er omikron, der har fået smitten til at accelerere i Shanghai, og derfor har millioner af mennesker været i isolation siden 5. april.

Mange er skræmte af situationen, hvilket kan ses på de sociale medier i Kina. For i de seneste dage har flere videoer af madmangel og hamstring floreret.

Derudover deles der hyppigt overlevelsesguider med lister over nødvendigheder, hvis man skal i karantæne.

Det kinesiske medie South China Morning Post skriver, at disse råd har fået over 41 millioner visninger på det sociale medie Weibo.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Madudbringere er nogle af de få, der ikke er i isolation. Foto: Aly Song

Der er ikke mere

Indbyggerne i Shanghai har været i isolation i knap en uge nu, og det har ført problemer med sig. South China Morning Post beretter, at flere online-madmarkeder har meldt udsolgt, og der er store problemer med udbringningsmulighederne.

BBC skriver, at millioner af indbyggere er begrænset til at spise et måltid om dagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Indbyggere råber blandt andet efter hjælp fra deres altaner. Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix

Adskilt fra børn

De strikse coronaregler i millionbyen medfører også, at massevis af forældre bliver adskilt fra deres covid-19-positive børn.

Myndighederne i Shanghai isolerer alle og enhver, der testes positiv for coronavirus. Derfor er mange forældre blevet fjernet fra deres børn.

Men efter massiv kritik og utilfredshed har de kinesiske myndigheder nu bestemt, at nogle forældre må blive hos deres børn.

The Guardian skriver, at forældrene skal bære masker, spise på et andet tidspunkt end deres børn, undgå at dele genstande med dem og nøje følge alle regler, hvis de altså skal bo med dem.

Det vides ikke, hvor længe indbyggerne i Shanghai skal være i lockdown. Men droner flyver i øjeblikket over millionbyen og beder folk om at overholde karantænereglerne.

Det kan ses i videoen øverst i artiklen.