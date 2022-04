Panik i supermarkederne: Frygter ny lockdown

Det er blevet pålagt indbyggerne i Kinas hovedstad at lade sig teste tre gange i denne uge. Det skaber lockdownpanik i befolkningen

Befolkningen i Kinas hovedstad, Beijing, har på sidelinjen kunne følge, hvordan 26 millioner mennesker i Shanghai de seneste fem uger har været under lockdown uden mad og forsyninger.

Derfor er panikken også stor i Beijing, hvor der nu meldes om lange køer og paniktilstande i supermarkederne.

Det skriver Reuters.

Fordoblet lagrene

Myndighederne frygter for endnu en coronaspredning i millionbyen Beijing, og derfor er alle indbyggere i et af distrikterne i Kinas hovedstad blevet pålagt at skulle lade sig teste tre gange i denne uge.

- Virussen har snigende spredt sig i en uge allerede, lyder det fra de kinesiske myndigheder ifølge Reuters.

Det skaber panik i supermarkederne.

Supermarkedskæder som Carrefour og Wumart været fremme og sige, at de har mere end fordoblet deres lagre.

Også onlinehandlen er gået amok, og flere onlinehjemmesider melder udsolgt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Handlende i Beijing bærer alt, hvad de kan, for at forberede sig på en mulig nedlukning. Foto: Koki Kataoka/Ritzau Scanpix

Nul corona

Myndigheder i Kina har klar nul covid-19-strategi, som får kritik fra flere sider. Det kan de især mærke i millionbyen Shanghai

- Giv os forsyninger! Vi har været lukket inde i 26 dage, råber en folkemængde fra en optagelse mellem store boligblokke i et boligkvarter.

Også eksperter har været ude med kritik af strategien.

- Jeg tror ikke, at det er en god idé, da vi 24 måneder inde i pandemien ved meget mere, siger Jaya Dantas, der er professor i international sundhed ved Curin University i Australien, til Reuters.

Hun foreslår derved, at strategien bør gentænkes.

I skrivende stund er der ikke meldt noget officielt ud om, hvorvidt Beijing står ove rfor en lockdowm som Shanghai.

Økonomisk lussing

Mens Beijings seneste coronaudbrud er beskedent efter globale standarder, er der frygt for, at en nedlukning i stil med den i Shanghai vil forværre Kinas økonomiske udsigter.

Mandag oplevede de asiatiske markeder deres værste dag i over en måned netop på grund af frygten for en nedlukning i Beijing.

Samtidig faldt kinesiske aktier til det laveste niveau i to år.

Kina fører en coronapolitik, der sigter efter at have nul smittede. Derfor bliver der sat hårdt ind, selv når der kun er få smittede i byer, der ellers har millioner af indbyggere.

