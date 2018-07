Panik på lønningsdagen: Bank i stort nedbrud

Det er uheldig timing for et stort teknisk nedbrud for Nordea, som i dag er ramt af store tekniske problemer. Problemerne gør, at tusindvis af bankens kunder ikke kan logge på net- eller mobilbanken. Det bekræfter Nordea over for Ekstra Bladet.

På Nordea Danmarks Facebook-side skriver banken:

- Kære kunder. Vi oplever desværre nogle tekniske udfordringer, der påvirker net- og mobilbanken. Flere oplever dog at login på mobilbanken fungerer, men tager længere tid end normalt. Vi knokler for at løse det. Følg med her på siden for seneste opdatering.

Banken oplyser til Ekstra Bladet, at man arbejder hårdt på at løse problemerne, men at man i øjeblikket ikke har nogen tidshorisont for en løsning.

Vrede kunder

På Facebook er bankens kunder vanligt vis også røget til tasterne. Her efterspørger flere bedre kommunikation fra bankens side og frustration over ikke at kunne komme på netbank på lønningsdagen.