Panikkede i fly: Udløste katapultsæde

En firmaudflugt udviklede sig noget anderledes end forventet.

En fransk pensionist fik sig nemlig noget af en gave, da han med sin arbejdsplads var ude og blive fejret. Hans kollegaer besluttede nemlig at sende ham afsted 'på sit livs oplevelse' i et kampfly.

Den enestående og for nogle måske fantastiske oplevelse udviklede sig hurtigt til noget af en chok-oplevelse for den 64-årige pensionist.

Den 64-årige kom meget modvilligt op i det lille fly, men efter en række uheldige episoder og en del panik, kom den 64-årige til at skyde sig selv ud af katapultsædet i flyet.

Heldigvis landede både pensionisten og piloten sikkert, hvilket gjorde det til en meget tragikomisk situation med et humoristisk strejf.

Den vanvittige flyvetur fandt sted 20. marts 2019, men er først kommet frem i flere medier for nyligt.

Den 64-årige arbejdede hos en producent af forsvarsudstyr, og netop som en pensionsgave fik han turen i et kampfly fra det franske luftvåbens Rafale-B-fly fra den franske flyabse Saint-Dizier 113 i det østlige Frankrig.

Sådan så flyveturen ud fra jorden, efter manden havde skudt sig selv ud med katapultsædet. Foto: Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety

Pensionisten, som er unavngivet, har ifølge luftfartsundersøgelsesrapporten aldrig utrykt ønske om at blive sendt afsted på sådan en tur, så turen kom som en stor og meget uventet overraskelse for ham.

Den franske rapport om uheldet fortæller, hvordan det hele gik galt ifølge IFL Science, CNN og The Register.

Kun fire timer inden afgang blev den 64-årige klargjort og godkendt til at måtte komme op og flyve. Det kræver en del forberedelse og helbredsundersøgelser for at blive godkendt til den form for flyvning på grund af en række forhold som tryk, fart og mental og fysisk stabilitet ifølge medierne.

Normalt skal denne undersøgelse laves 10 dage inden afgang.

Drevet af gruppepres gik den 64-årige modvilligt ombord. Sikkerhedstjekket og udstyrstjekket blev ikke udført grundigt nok. Det betød, at mandens beskyttelsesdragt, hjelm og iltmaske ikke blev sat rigtigt på ham.

Derfor gik det hverken værre eller bedre, end at manden panikkede og greb fat i det nærmeste objekt, hvilket var udløseren til katapultsædet. Med et brag blev han skudt ud af flyet i katapultsædet. Men en ulykke kommer sjældent alene, og hans hjelm faldt ligeledes af, eftersom den ikke var påsat rigtigt i første omgang.

I det halvtomme fly sad piloten måbende tilbage over den hurtige og uventede exit. Det resulterede i, at han vendte snuden hurtigt tilbage til flybasen vel vidende om, at hans eget sæde kunne affyre sig selv som følge af den 64-åriges sæde blev udløst.

I rapporten over ulykken blev det konkluderet, at gruppepres og dårlig forberedelse betød, at passagerens mulighed for at takke nej til turen var næsten ikke eksisterende.

Derfor mindede de myndighederne og flyvevåbnet om, at 10-dages reglen og ordentlig forberedelse skal være på plads.