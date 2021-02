Pansergeneral i vejen for Livgarden

Politiet mente ikke, at bestyrelsesformand Jørgen Ejbøl forstod at vige for dronningens marcherende spillemænd

Turisterne elsker dem. Og det gør de fleste danskere også. Men der kan være tidspunkter, hvor ærbødigheden over for de spillende livgardister kan være noget pjat.

Det mener i hvert fald tidl. adm. chefredaktør og direktør på JyllandsPosten og nuværende formand for JyllandsPosten Fonden, Jørgen Ejbøl. Han blev forleden midtpunkt i et lille hverdagsdrama.

Jørgen Ejbøl - med kælenavnet Pansergeneralen - er en ilter herre, der siger sin mening uden omsvøb. Foto: Jan Sommer

Det 71-årige blad-koryfæ er kendt for at have et iltert temperament, hvilket har givet ham kælenavnet 'Pansergeneralen', og det var da også med en pansergenerals oprejste pande, at han onsdag stod ikke bare de fremrykkende soldater på Købmagergade i København, men også den medfølgende ordensmagt ret imod.

Megabonus til medieboss: Så mange millioner fik Pansergeneralen

- Jeg kom som så ofte før gående på Købmagergade, hvor Livgarden så kom marcherende lige imod mig, og en af de medfølgende betjente svinger armen ud for, at folk skulle træde væk fra de marcherendes bane. Det har jeg jo prøvet før, så jeg gik lidt til side, men ikke nok ifølge politiet. Jeg stod måske ikke klinet op ad husmuren, men der var sagtens plads til de marcherende gardere. Det vurderede jeg i hvert fald. Og derfor var det noget hysterisk pjat, da en betjent greb fat i mig, mener Ejbøl.

Jørgen Ejbøl mente selv, at han sagtens kunne passere Købmagergade samtidig med de marcherende gardere. Foto: Privat

En pansergeneral stikker ikke op for bollemælk, og den insisterende betjent fik svar på tiltale.

- Faktisk bryder jeg mig ikke om at blive antastet af politiet, og det lod jeg betjenten forstå. Som mange vil vide, plejer jeg ikke at lægge skjul på, hvad jeg mener - og jeg taler lige ud af posen. På stående fod kan jeg ikke præcist huske mit ordvalg, men i løbet af vores diskussion lod jeg i hvert fald betjenten forstå, at jeg mente, at han var galt afmarcheret. Jeg kan vitterlig ikke se, hvorfor vi skal stå stille og ærbødigt se garden passere. Jeg kunne snildt gå videre - uden at det havde indflydelse på deres march.

Hospital anklager medieboss: Truede med dårlig omtale

Livgarden kan godt fylde en del i gadebilledet, når de marcherer i indre by i København. Foto: Andreas Merrald/Polfoto

Ejbøl siger selv, at han intet har imod gardere.

- Til gengæld bryder jeg mig ikke om ubehagelige betjente, og ham her var ubehagelig. Han ville have mit navn, og jeg måtte vise ham mit sygesikringskort. Men det er ingen stor historie, og jeg har da ikke tænkt mig at klage over ham, selv om han var en sur mand. Det er jo ligegyldigt. Men jeg kan ikke fatte, at det skal være politiarbejde at følge en flok spillende gardere. Der var hele fire mand.

Under den ophedede diskussion fik Ejbøl også fortalt betjenten, at denne burde bære mundbind, når han insisterer på tæt samtale med borgerne, og det gjorde ikke klimaet bedre.

Ifølge politiets pressetjeneste er betjente som udgangspunkt underlagt samme retningslinjer for mundbind som alle andre borgere. Men i en situation, hvor de akut skal tale med en borger, er de ikke pålagt først at skulle bruge tid på at hale et mundbind op af lommen.

Medieboss i modvind: Vores omdømme har det ikke godt