Pape i Sverige: 'De er ikke for skarpe'

SVERIGES RIKSDAG (Ekstra Bladet): Med Dannebrog på venstre jakkelomme og rådgiveren Simon Gosvig under armen, trådte Søren Pape Poulsen ind i Riksdagens magnificente Förstakammersalen, som en art længe ventet frelse.

I dag var formanden for Det Konservative Folkeparti og den tidligere justitsminister på besøg i den svenske Rikstag på en opfordring fra det svenske parti Moderaternas Ulf Kristersson. Her blev de danske bandepakker fremlagt samt diskuteret i en svensk kontekst, efter bandeproblematikken for alvor er kommet på den svenske dagsorden.

Hård linje

Bandepakkerne har ikke gjort det nemmere for de kriminelle grupperinger i Danmark. Og det lagde Søren Pape Poulsen heller ikke skjul på, da han adresserede svenskerne.

- De skal føle, der er øjne på dem hele tiden. Man skal konstant stresse de kriminelle, sagde Søren Pape Poulsen, på talerstolen i Rikstagen.

Effekt i Danmark

Ifølge Søren Pape Poulsen, har strafskærpelser i den grad haft en effekt i Danmark, og han håbede, at Sverige kan lade sig inspirere af det.

- Bandemedlemmerne i Danmark stoppede pludseligt med at gå med våben på sig, da de fandt ud af, at minimumsstraffen er to års fængsel, og da der er straffordobling for bandemedlemmer, kan det altså koste fire år bag tremmer, sagde Søren Pape Poulsen fra talerstolen.

Voldsparate indvandrere

Det er en anden type bandekriminelle, vi har i dag, end vi havde, da det var rockergrupperingerne, der hærgede, fortsatte Søren Pape Poulsen.

- Rockerne er også banderelaterede kriminelle, men de forstår trods alt, at de har det nemmere i fængslet, hvis de opfører sig ordentligt. Sådan er det ikke med eksempelvis Loyal To Familia. En fængselsbetjent ved ikke, hvad der venter på den anden side af døren, når han låser op til en celle, sagde han.

Kan bandepakkerne bruges i Sverige?

Måske, var det korte svar. Ifølge Søren Pape Poulsen, gav han udtryk for, at han håbede, at i hvert fald noget af det han på dagens talerstol har sagt, gav mening for svenskerne, men lægger heller ikke skjul på sin holdning til Sveriges bandesituation.

- Jeg tør slet ikke tænke på, hvad vi havde gjort, hvis vi havde stået i jeres situation.

Mange drab

De seneste fire år er 150 personer blevet dræbt under skudepisoder i Sverige. Samtidig har der i alt været 1100 skudepisoder i alt.

Politiet mener, at der findes omtrent 5000 banderelaterede personer i de udsatte områder i Sverige.

Da Moderaternas Johan Forssell fremlagde deres forslag i Riksdagen, kunne man tydeligt se, at der er draget megen inspiration fra Danmark.

Både visitationszoner, dobbeltstraf og anonymt vidnesbyrd er på listen over ting, der ønskes indført i Sverige.

Ydermere vil Moderaterna gøre det kriminelt overhovedet at være med i en bandegruppering.

Foto: Emil Rützou

Efter seminariet fanger Ekstra Bladet Moderaternas Ulf Kristersson og Søren Pape Poulsen til et par spørgsmål.

- Er der lovløshed nogle steder i Sverige?

- Absolut. Der er helt klart et problem, der skal håndteres. Vi har steder i landet, hvor der er enormt belastede områder, hvor man ikke kan færdes, svarer Ulf Kristersson.

- Kan man overhovedet sammenligne de problemer, Sverige har, med de problemer Danmark har, Søren Pape?

- Man kan sammenligne det på den måde, at problemet opstår i de sociale boligområder både i Danmark og i Sverige, svarer han.

- Hvorfor er det, at bandemedlemmer skal behandles så meget dårligere end andre kriminelle i Danmark?

- Det skal de, fordi de er organiserede kriminelle. Jeg gider simpelthen ikke finde mig i, at du og jeg ikke kan føle os trygge når vi går på gaden. Derfor skal de straffes hårdt, fortsætter han.

- Når man nu ser sådan en som bokseren Patrick Nielsen blive medlem af Satudarah, har du så gjort nok for at gøre det miljø uattraktivt?

- Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne. Men jeg kan jo ikke stå på mål over for sådan en som Patrick Nielsen, selvom jeg synes, det er dybt problematisk. men rockerne ved jo godt, at de får ballade, hvis de ikke holder sig under radaren. Sådan er det ikke helt med de nyere grupperinger, siger han.

- Vil det sige, at Loyal To Familia er dårligere kriminelle end rockerne?

- Jeg har lyst til at sige, at de ikke er de skarpeste. Det tror jeg ikke er nogen hemmelighed.

- Nu ved jeg godt, du allerhelst vil være statsminister, men hvis du nu blev justitsminister igen, hvad ville du så lave af tiltag?

- Jeg ville nok indføre flere betjente i de udsatte områder og ruste dem til at håndtere bandekriminaliteten, siger Søren Pape Poulsen.