Pape på glatis: Her er den falske onkel

Danilo Medina Sánchez er en eftertragtet herre - mød ham her. Han er tidligere præsident i Den Dominikanske Republik og manden, som Søren Pape påstår har haft en tæt relation til hans ægtemand

Selv om Danilo Medina Sánchez´ familieadvokat fastslår, at der ingen forbindelser er til Søren Pape Poulsens ægtemand, så fastholder den konservative leder, at 'der er en familiær relation mellem Josues afdøde far og den tidligere præsidents familie’.

Men hvem er manden, som Pape gentagne gange har sagt er Josue Medina Vasquez´ onkel?