Pape vil stadig straffe danske hjemløse

Danske hjemløse kan blive straffet for at sove i en såkaldt utryghedsskabende lejr. Det mener Søren Pape Poulsen stadig er en god idé, for det skal sikre, at der ikke kommer udenlandske hjemløse hertil

I Danmark kan hjemløse blive bortvist fra kommunen, hvis de sover på gaden.

Det er konsekvensen af loven mod 'utryghedsskabende lejre' der trådte i kraft for snart to år siden.

Loven blev indført for at bekæmpe de romalejre, der hærgede København i løbet af sommeren. Ud af 451 udenlandske hjemløse er 374 af de dømte fra Rumænien, det fremgår af tal fra Rigspolitiet.

Men også ni danske hjemløse er blevet dømt.

De er dermed blevet straffet for at sove i deres egen kommune. Med zoneforbuddet er det nu ulovligt for dem, at opholde sig i den kommune, hvor de er blevet dømt for at skabe utryghed.

Men som Anton og flere andre hjemløse, som Ekstra Bladets har mødt, fortæller, har politikernes roma-lov givet bagslag.

- Mange danske hjemløse er rykket ud fra herbergerne, fordi romaerne nu har indtaget dem. Det er også årsagen til, at jeg holder jeg mig væk derfra. Så faktisk er utrygheden rykket fra gaden og ind på herbergerne, siger hjemløse Anton til Ekstra Bladet.

Kan ikke genkende problemet

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forklarer til Ekstra Bladet, at han har spurgt socialministeriet, og at de ikke genkender problemet med romaer, der tager pladser på herberger for danske hjemløse.

Søren Pape er ked af, at loven rammer danske hjemløse.

- Vi har været ude og møde hjemløse, som bliver fjernet af politiet med den begrundelse, at de ikke må lave lejr. Rammer loven ikke skævt?

- Jeg har ikke noget ønske om, at vi skal jagte hjemløse rundt omkring. Intet kunne ligge mig fjernere. Men der findes bare ikke den mulighed, at loven gælder for nogen og ikke for andre.

- Når vi taler om det her, skal vi også bare huske, hvad det var for et problem, vi havde i sommeren 2017. Kirketjenere blev vaccineret mod hepatitis. Så loven har virket, men ja, det har også ramt nogen danske hjemløse. Det er jeg rigtig, rigtig ked af. Men der er lighed for loven.

- På Ekstra Bladet forstår vi ikke, at unge mennesker kan ligge i kø foran en butik for at købe nye sko, uden at det får samme konsekvenser. Er det ikke diskrimination?

- Nej, det er det ikke. For hvis der er nogen, der ligger i kø til et tilbud, så er det en enkelt gangs foretagelse, og det er noget andet.

- Hvorfor anholder politiet enkelte hjemløse, der ikke skaber uro?

- Det er en vurdering. Hvis vi nu lukkede øjnene for hjemløse, der havde presenninger, så er det et spørgsmål om tid, før man kan diskuterer, hvor meget må man sætte op og udvide med. Dermed ville jeg blive anklaget for at åbne en port for lejre. Det vil jeg ikke have på mig.

- Ville det ikke være meget nemt for dig at sige til politiet, at det ikke er de enkelte hjemløse, der er problemet?

- Jo, men det ville være ulovligt, for det ville være diskrimination. Men jeg har aldrig haft noget ønske om at ramme danske hjemløse, selvom det desværre, er det, der skete, da vi skulle løse et meget stort problem.

Danskere: Hjemløse gør os ikke utrygge

Ekstra Bladet tog en rundspørge på Nørreport station. Vi spurgte, hvad folk tænker om, at hjemløse danskere kan blive smidt væk fra byen for at sove på gaden.

Daniel Roj, 22 år og studerer handelsøkonomi.

Simone Perlt, 22 år og studerende.

Amanda Klint, pædagog og Helle Klint, lærer, kommer tit på Nørreport station. De har aldrig oplevet, at det var utrygt, men de ved ikke, om det er anderledes om natten.

Hjemløse: Hvor skal vi så sove?

Ekstra Bladet tog ud på Christianshavns Torv for at spørge hjemløse, hvad de tænker om loven.

På Christianshavns Torv sidder Hus-forbi sælgeren Michael Sørensen. Han skal være med i en musikvideo, og han varmer op med bajere og musik fra en højtaler. Bag ham er en statue, der forestiller to grønlandske kvinder, der flænser en sæl og renser en torsk.

- Man kan ikke sove i luften, hvis ikke man har en hængekøje, siger han og blinker kækt med øjet.

- Jeg kan ikke forstå, at politiet skal tage sig af, hvor hjemløse sover henne.

Foto: Olivia Loftlund

Rene 'Gammel Smølf' Holm er en af de ældste hjemløse i København, deraf navnet. Han er selv blevet anholdt af politiet for at være utryghedsskabende. Men politimanden endte med at sætte ham, hans kæreste og hunden Beauty af.

- Politimanden trådte ind i min dagligstue uden at tage skoen af. Han sagde, at vi skulle tage hjem. Men så sagde jeg, at jeg ville tale med hans chef, for hvor fanden skal jeg så sove?, siger han.

Gammel Smølf har fået en lejlighed, hvor han bor efter mange år på gaden.

Thomas West kommer cyklende med hunden Tyra i ladet. Han har været hjemløs i mange år, men bor i dag på en båd i Ishøj. Han har selv været i retten tre gange for at have udgjort en utryghedsskabende lejr. Alle gange er han blevet frikendt fordi, han ikke havde en sovepose.

- Hvis politikerne vil bruge os i en skræmme-kampagne, så skal de tage sig sammen. Det er de udenlandske hjemløse, der gør, at vi har problemer. Hvis du sover på et herberg, så skal du ikke være sikker på, at din mobil er i lommen, når du vågner. Derfor vil mange hellere sove på gaden.

Thomas West er 45 år gammel. Han arbejder i dag som guide i Gadens Stemmer, hvor han fortæller om livet som hjemløs.

