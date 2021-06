Papegøjesyge fundet hos flere dyrehandlere

Dyrehandlen Bedsted Dyrehandel, der ligger nær Thy, har været nødt til at sætte sine fugle i karantæne, efter at der er blevet konstateret ornitose - også kendt som papegøjesyge - iblandt flokken.

Det påbud har dyrehandlen fået fra Fødevarestyrelsen, der i en pressemeddelelse oplyser om tilfældene af papegøjesyge.

De første udbrud af papegøjesyge kan være sket for flere måneder siden, skriver styrelsen.

Og siden starten af april har butikken solgt fugle til Bonnie Dyrecenter i Kongens Lyngby. Styrelsen oplyser, at også fugle i denne dyrehandel har været smittet med papegøjesyge.

Det fremgår ikke af styrelsens pressemeddelelse, om Bonnie Dyrecenters fugle skal i karantæne.

Til gengæld skriver styrelsen, at Bedsted Dyrehandels fugle får lov til at komme ud af karantæne, når butikken er erklæret fri for papegøjesyge.